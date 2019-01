Ski alpin: Shiffrin führt im Zagreb-Slalom mit Respektabstand

Mikaela Shiffrin ist am besten Weg ihren vierten Slalomsieg in Zagreb zu feiern und damit den Rekord von Marlies Raich (vormals Schild) einzustellen. Die US-Amerikanerin fuhr auf der extrem eisigen Piste der Konkurrenz davon, nimmt 1,15 Sekunden Vorsprung auf die Schweizerin Wendy Holdener und 1,34 Sekunden auf die Slowakin Petra Vlhova mit in den zweiten Durchgang (16 Uhr, live ORF eins).

Als beste Österreicherin liegt Katharina Liensberger auf Rang sieben (+2,55), auch Katharina Truppe, Bernadette Schild, Katharina Huber und Stephanie Brunner gehen mit großem Rückstand in den zweiten Durchgang.

(red)