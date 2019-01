Rodeln: Egger feiert in Königssee ersten Weltcupsieg

Österreichs Rodel-Equipe hat sich am Sonntag zum Abschluss des Rodel-Weltcups in Königssee in starker Verfassung präsentiert. Reinhard Egger holte im aufgrund des starken Schneefalls in einem Lauf ausgetragenen Einsitzer-Bewerb seinen ersten Weltcupsieg, in der Teamstaffel musste sich die rot-weiß-rote Mannschaft nur Deutschland geschlagen geben.

Egger profitierte bei seinem Erfolg auch von den schwierigen Wetterbedingungen. "Natürlich hätte ich es gerne in zwei Läufen entschieden. Ich bin super in Form, wir haben extrem schnelles Material und dass mir die Bahn liegt, habe ich auch schon im Training gezeigt. Aber es ist wie ist, ich wehre mich nicht gegen die Entscheidung und freue mich extrem über diesen Sieg, zumal es mein erster ist", erklärte der Tiroler, der sich vor dem Südtiroler Dominik Fischnaller, dem Deutschen Sebastian Bley und dem Vorarlberger Jonas Müller durchsetzte.

Pech hatte hingegen der elftplatzierte Wolfgang Kindl. "Recht viel blöder hätte es für mich persönlich nicht laufen können. Ich musste unmittelbar vor der Kehrpause in die Bahn, habe einen super Lauf erwischt und den Rückstand aufs Podest mit etwas mehr als zwei Zehntel voll im Rahmen halten können. Von der Startreihenfolge hätte ich es im Finale viel besser erwischt und den Spieß umdrehen können, leider ist es nicht dazu gekommen."

Kindl konnte die Entscheidung, den bereits gestarteten zweiten Durchgang abzubrechen, nicht nachvollziehen. "Es freut mich sehr für Reini, aber für mich war die Entscheidung der Jury unverständlich. Ich habe kein Risiko gesehen und bin um meine Möglichkeiten gebracht worden."

Die Bedingungen besserten sich wieder im wenige Stunden danach ausgetragenen Teambewerb, in dem Egger, Hannah Prock und Thomas Steu/Lorenz Koller 20 Hundertstel langsamer als die deutschen Rodler waren. Daher zog ÖRV-Cheftrainer Rene Friedl eine positive Bilanz. "Wir haben in Königssee in jeder Disziplin eine Medaille geholt. Das nur aufs Glück zu reduzieren, wäre falsch. Wir haben bei der Materialabstimmung alles richtig gemacht und fahrerisch abgeliefert, das hat auch die Team-Staffel gezeigt."