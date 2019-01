Ski alpin: Hirscher feiert Jubiläumssieg in Zagreb

Marcel Hirscher hat seiner Erfolgsgeschichte am Sonntagnachmittag ein weiteres Kapitel hinzugefügt. Der Salzburger, 29, gewann in Zagreb seinen 30. Weltcupslalom vor dem Franzosen Alexis Pinturault und Landsmann Manuel Feller. Nur Ingemar Stenmark (40) und Alberto Tomba (35) haben mehr Siege in dieser Disziplin vorzuweisen. Zur Halbzeit hatte Landsmann Marco Schwarz noch vor Hirscher geführt, der Oslo-Sieger fädelte im zweiten Durchgang aber ein. „Die Selbstverständlichkeit fehlt etwas, deshalb bin ich megafroh, dass es geklappt hat“, sagt der nun fünffache Zagreb-Sieger.

Während die besten Slalomfahrer der Welt zu Jahresbeginn in Zagreb gastieren, befindet sich Kroatiens Hauptstadt keineswegs im Ausnahmezustand. Alles nimmt hier seinen gewohnten Lauf. Mitunter wilde Weltcuppartys, wie man sie aus Kitzbühel und anderen Schauplätzen kennt, gibt es hier nicht, stattdessen amüsieren sich die Kroaten am über die Landesgrenzen hinaus beliebten Weihnachtsmarkt oder beim Eislaufen im Ledeni Park. Auf Werbung für die Slalombewerbe auf dem Sljeme, so heißt der Hausberg Zagrebs, wird verzichtet. Das mutet zwar etwas kurios an, zwingend notwendig sind großflächige Plakate jedoch nicht. Das Event ist in der Vergangenheit zum Selbstläufer geworden.

Kroatiens Skifans wissen das Produkt zu schätzen, in knapp 45 Minuten lässt sich der Weg zwischen Stadtzentrum und Zielraum zurücklegen. Es ist ein echter City Event, kein künstlich geschaffener Parallelslalom wie andernorts. 5500 Fans pilgerten am Samstag zum Damenslalom, über 9000 postierten sich am Sonntag auf den Tribünen und entlang der Strecke. Die Stimmung: gut, aber nicht überschwänglich. Das wiederum lag in erster Linie an den teils fehlenden aber vor allem nicht siegfähigen Lokalmatadoren. Bei den Damen wurde die kroatische Alleinunterhalterin Andrea Komsic 58., bei den Herren versuchten sich immerhin sechs Läufer. Der 22-jährige Istok Rodeš stellte einmal mehr sein Talent unter Beweis und landete wie schon in Madonna di Campiglio auf Rang sieben. Dennoch, die Schatten der Vergangenheit scheinen für die gegenwärtige Generation immer noch zu lang.

Die Leere nach Ivica & Janica

Kroatiens Alpinteam sucht seit Jahren händeringend nach Siegertypen. Das Geschwisterpaar Ivica und Janica Kostelić hatte den Sport in seiner Heimat einst populär gemacht. 56 Weltcupsiege fuhren die beiden zusammen ein, stiegen durch ihre Erfolge bei Olympia und Weltmeisterschaften zu nationalen Ikonen auf. Ivica wurde ein Mal (2002) Kroatiens Sportler Jahres, Janica gewann die Trophäe für Kroatiens Sportlerin des Jahres gleich acht Mal. Das ist umso beachtlicher, zumal die Konkurrenz (Fußball, Handball, Basketball, Wasserball, Tennis) hierzulande traditionell groß, Kroatien ein Sportland ist.

Hier, am Sljeme, haben die Kostelićs unter der strengen Führung von Vater Ante ihre ersten Schwünge gezogen, später ihr Können perfektioniert. 2005 fand Zagreb Aufnahme in den Weltcupkalender, die Erfolge der Familie Kostelić waren ein kräftiges Argument. Zunächst fuhren nur die Damen um den Titel „Snow Queen Trophy“, seit 2008 tun dies auch die Herren.

Ein Sieg vor heimischer Kulisse wollte jedoch weder Ivica (drei Mal Zweiter) noch Janica (ein Mal Dritte) gelingen. Die Veranstaltung hat sich dennoch prächtig entwickelt. Vor sechs Jahren fand Zagreb Aufnahme in den „Club 5 Ski Classics“ und zählt seitdem zum illustren Kreis von 17 Top-Weltcupveranstaltern – mit Klassikern wie Kitzbühel oder Wengen. Obwohl die aktiven Karrieren der Kostelic-Geschwister mittlerweile zu Ende sind, gibt es an den Größen am Weltcupwochenende in Zagreb für gewöhnlich kein Umhinkommen. Ivica agierte als Kameraläufer und Experte für das nationale Fernsehen, Janica schwänzte die Auflage 2019 aus gutem Grund: Sie wurde am Neujahrstag zum ersten Mal Mutter.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 07.01.2019)