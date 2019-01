Der lange Flug ins Glück

Bischofshofen regt immer zum Nachdenken an. Vor allem dann, wenn so viel debattiert wird über Form, Krise und Absturz der ÖSV-Adler, ihre trotz zweier Podestplätze durch Stefan Kraft durchwachsene Form. Dann erinnert man sich nebst der Bewunderung für den Überflieger der Saison und neuen Tourneesieger, den Japaner Ryōyū Kobayashi, gern an früher. An Legenden, Episoden – an Typen mit Kanten, mit ganz anderem Schmäh und auch ganz anderen Lebensgeschichten.

Der Höhenflug eines Skispringers aus dem Tullnerfeld war die Tourneesensation 2014. Inmitten des Hochs der Superadler rund um Thomas Morgenstern und Gregor Schlierenzauer war der damals vorab vollkommen unbekannte Niederösterreicher Thomas Diethart ins Rampenlicht gesprungen.

Ohrringe, Olympia – und Stürze

Vor einem stand damals ein stets grinsender Athlet. Mit Flinserln, abenteuerlichen Erzählungen über Anreisen nach Hinzenbach, das nächtliche Campieren mit dem Vater im Auto, weil das Geld fehlte – allem voran aber seine Liebe zum Skispringen. Dieser Tourneesieger wurde damals gefeiert, als Gütesiegel der Zunft gepriesen und in der Heimat herumgereicht. Fotografen setzten ihn sogar auf das eigene Hausdach – doch dieser Starruhm wandelte sich schnell.

Diethart war auch noch bei den Winterspielen in Sotschi 2014 dabei, gewann Silber. Mehr als zwei Weltcupsiege – Garmisch und Bischofshofen 2014 – aber sollten „Didl“ nicht gelingen. Im Gegenteil: Die Formkurve zeigte fortan nach unten. Und, drei kapitale Stürze setzten ihm gesundheitlich schwer zu.

Zuletzt war Diethart Ende November 2017 im Training in Ramsau zu Sturz gekommen und hatte eine schwere Gehirnerschütterung samt leichter Einblutung ins Gehirn, eine Lungenquetschung, starke Abschürfungen sowie eine Rissquetschwunde im Gesicht erlitten. Im Februar 2016 hatte ihn eine Böe in Brotterode (GER) erwischt, da kam er mit Prellungen von Niere und Lunge sowie Gesichtsblessuren glimpflicher davon. Danach war keine Rede mehr vom „Didl“ und dem angestrebten Weltcup-Comeback. Die sind erinnerlich geblieben, samt der Fotos, die er von seinem gezeichneten, zerfurchten Gesicht gepostet hat. Im April 2018 erklärte der 26-Jährige sein Karriereende. Still, ohne Grinser. Von den Schulterklopfern aus Erfolgszeiten längst vergessen.

Jetzt Trainer in Absam

Was wurde aber aus ihm? Ein Tourneesieger kann von einem Hit nicht leben. Der Wahl-Tiroler lacht wieder, obwohl er die Folgen der Gehirnerschütterung noch spürt und von Gedächtnisschwierigkeiten geplagt wird. „Ich habe gelernt, damit umzugehen“, sagt Diethart der „TT“, Wichtiges schreibe er sich eben auf. Sicher ist sicher.

Sein ehemaliger Betreuer, Sportlicher Leiter im Skigymnasium Stams, hat ihn nicht vergessen. Er rief an und sagte, dass man in Absam einen Trainer suche. Diethart war sofort Feuer und Flamme für die Aufgabe, die der Heeressportler mit der Ausbildung in Innsbruck (Fitness-, Gesundheits- und Ernährungstrainer) kombinieren konnte. Seit dem Gespräch mit Esther Steindl, Trainerverantwortliche beim HSV Absam, hilft er dem Nachwuchs auf die Sprünge. Wie und ob es weitergehe, werde man sehen.

Wenn seine Ex-Kollegen abheben, ist Diethart live dabei. Allerdings nur von daheim, vor dem Fernseher. Keine Fragen, keine Wehmut, meint er. „Ich glaube, das geht nie verloren. Ich weiß jedoch, dass es auch etwas anderes im Leben gibt.“ Das Springen an sich vermisse er hin und wieder, dafür suchte er sich ja eine „Ersatzdroge“ – er geht Fallschirmspringen aus weitaus größeren Höhen. 4000 Meter, dort gehe es los. Ob er einen Telemark bei der Landung setzt, ist jetzt nicht mehr von Belang. Hauptsache, es macht Spaß. 43 Mal hat er es schon gemacht – weitere Sprünge folgen.

Jede Niederlage ist relativ

Falsch findet er, dass rund um die aktuelle Adler-Gruppe so viel Aufsehen gemacht wird ob der Resultate. Kommentare und Kritik in sozialen Medien hält er für entbehrlich, auch die Zwischenrufe des Ex-Trainers Alexander Pointner treffen nicht immer den Punkt.

Wer weiß, vielleicht steht eines Tages der Trainer Thomas Diethart an der Schanze und gibt das Freizeichen. Zu erzählen hätte er dann viel. Vor allem, wie man mit Erfolg richtig umgeht und wie relativ jede sportliche Niederlage denn ist.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 07.01.2019)