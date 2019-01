Das Preisgeldrennen der Skistars

Wien/Flachau. 78.432 Schweizer Franken (69.800 Euro) Preisgeld wird die Siegerin des heutigen Nachtslaloms (18.00/20.45 Uhr, live ORF eins) in Flachau kassieren, und damit mehr als bei allen anderen Rennen im alpinen Skiweltcup der Damen. Der Internationale Skiverband FIS schreibt bei Damen wie Herren ein Mindestpreisgeld von 120.000 Franken (106.800 Euro) für die 30 bestklassierten Athleten vor – an den Sieger gehen so meist 45.000 CHF (40.000 Euro) –, die Veranstalter des Flutlichtklassikers im Salzburger Pongau aber schütten als eine der wenigen Ausnahmen weit mehr an die Athletinnen aus als gefordert.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 08.01.2019)