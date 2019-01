Marcel Hirscher: „Irgendetwas passt nicht“

Zagreb. Nach seinem erneuten Slalomtriumph in Zagreb hat sich Marcel Hirscher selbstkritisch, nachdenklich und abgekämpft gezeigt. „Das war ein reiner Fight“, meinte der siebenfache Gesamtweltcupsieger. Sein Spruch von einer „Formkrise“ nach dem vorzeitigen Aus beim Parallel-Event in Oslo sei nicht als Scherz gemeint gewesen. „Irgendetwas passt nicht. Bei mir“, grübelte Hirscher.

„Momentan habe ich das Gefühl, wir sind nicht voraus, wir sind hinten nach“, erklärte der Salzburger. „Ich merke einfach, es geht nicht mehr so gut und frei und leicht von der Hand.“ Sein furioses Finale zur Bestzeit im zweiten Zagreb-Durchgang sei quasi Brachialgewalt auf zwei Brettern gewesen. Mit Souveränität, Technik und Klasse habe das wenig zu tun gehabt. „Das war einfach Fett'n, dass ich durchgekommen bin.“

Jedes Wochenende werde so ein Gewaltakt aber nicht funktionieren. „Darum freue ich mich umso mehr, weil weniger von meiner Seite dafür verantwortlich ist, dass es geklappt hat“, betonte Hirscher, der sich ob seiner sechs Saisonsiege bewusst ist, dass seine Selbstkritik „irgendwie schräg“ rüberkommen könnte. „Oft hört man, der Hirscher ist ein Tiefstapler. Aber in Wahrheit erzähle ich immer die ehrliche Geschichte.“

Vielleicht seien auch die wechselnden Bedingungen im laufenden Weltcupwinter ein Grund für die Skepsis. Seine Energie wird Hirscher jedenfalls weiter in den Paradisziplinen bündeln. Am Wochenende warten die Technikklassiker in Adelboden, die folgende Kombination in Wengen und den Super-G in Kitzbühel habe er nicht auf dem Plan. Doch auch wenn Hirscher die Ausflüge in andere Disziplinen bleiben lässt, schaut es in puncto Gesamtweltcup gut aus. Der Vorsprung wächst, Henrik Kristoffersen liegt als erster Verfolger 335 Punkte zurück. „Die Basis ist gelegt“, meinte Hirscher. (red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 08.01.2019)