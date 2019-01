Lindsey Vonn feiert Comeback in St. Anton

Es wird ein doppeltes Comeback in St. Anton geben. Lindsey Vonn wird am Wochenende nach fast zehnmonatiger Absenz in St. Anton ihr Comeback im alpinen Skiweltcup feiern. Dies gab die Amerikanerin am Montag via Instagram selbst bekannt. Und: Auch Cornelia Hütter schnallt die Ski wieder an

Sie sei "noch nicht erledigt", konterte die auf einen kürzlich erschienenen Artikel in der "Washington Post", in dem einerseits die aktuelle Seriensiegerin Mikaela Shiffrin abgefeiert wurde, andererseits Vonn als "körperlich am Ende" bezeichnet worden war. "Wir sehen uns in St. Anton."

Vonn hat ihr letztes Weltcuprennen am 15. März beim Super-G in Aare bestritten. In St. Anton steigt am Samstag die Abfahrt, am Sonntag der Super-G.

Bei der Steirerin ist der Knorpeldefekt an der rechten Oberschenkelrolle so ausgeheilt, dass ein Renneinsatz wieder möglich ist. "Ich freue mich doppelt, jetzt wieder ins Renngeschehen einsteigen zu können. Die Trainings haben sehr gut geklappt, ans Renntempo werde ich mich jetzt herantasten. Ich freue mich vor allem auf die Heimrennen in St. Anton."