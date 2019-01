Snowboard: Trickreiche Show der Olympiasiegerin

St. Georgen/Wien. Mit dem Kreischberg verbinden Snowboarderin Anna Gasser ganz besondere Erinnerungen. Hier gewann sie 2015 im Slopestyle ihre allererste Medaille bei einer WM, zwei Jahre später feierte sie hier ihren ersten Weltcupsieg in dieser Disziplin. Mit der Installation eines Lande-Airbags im Vorjahr hat der steirische Skiort nicht nur Österreichs Aushängeschild, sondern die gesamte Freestyleszene begeistert. Dort feilte Gasser an den Sprüngen, die ihr 2018 in Pyeongchang Big-Air-Gold brachten. „Ich bin auf dem Kreischberg ja schon fast zu Hause, zumindest, was das Training betrifft“, meinte die 27-Jährige. „Hier wird uns jeder Wunsch erfüllt, daher fühlen wir uns auch extrem wohl.“

Auf dem Kreischberg bestreitet Gasser am Wochenende erstmals als Olympiasiegerin einen Wettkampf in der Heimat. 60.000 Kubikmeter Schnee haben die Organisatoren für den Slopestyle-Bewerb produziert, zudem einige neue Rails verarbeitet. Die Kärntnerin hat ihrerseits mit dem Sieg auf der Dew Tour im Dezember ihre Form in dieser Disziplin untermauert und freut sich auf den Heimvorteil. „Wenn die Leute einen anfeuern und man jemanden kennt, fühlt man sich einfach wohler“, sagte sie. Bei der Kurskonstruktion hatte sie als Lokalmatadorin zwar kein Mitspracherecht, „aber er gefällt mir“. Wichtig sei es aber, erst einmal die Qualifikation zu meistern. „Vor zwei Jahren wäre das aufgrund der Wetterbedingungen ja fast danebengegangen“, erinnerte sich Gasser. Das Finale empfinde sie angesichts von drei Versuchen als vergleichsweise weniger stressig.

Mit den X-Games in Aspen (24. bis 27. Jänner) und der WM in Park City (1. bis 10. Februar) erwarten Gasser demnächst zwei weitere Highlights. In einem der Big-Air-Bewerbe könnten die Fans womöglich den neuen „Cab Triple Underflip 1260“ zu sehen bekommen – wenn die Voraussetzungen stimmen. „Es kommt sehr darauf an, wie der Kicker gebaut ist.“ Den verkehrt angefahrenen dreifachen Rückwärtssalto mit halber Drehung ist die Millstätterin Mitte November als erste Frau gelandet.

Während Gasser die Weltspitze seit Jahren vorantreibt, ist Freund Clemens Millauer auf dem besten Weg nach ganz oben. Der 24-Jährige sprang im November in Peking im Big Air erstmals auf das Weltcuppodest und möchte nun vor heimischem Publikum nachlegen. „Es wird sicher spannend, der Kurs schaut sehr spektakulär aus“, erklärte der Oberösterreicher. Auch er habe dank des Lande-Airbaigs auf dem Kreischberg große Fortschritte gemacht. „Wenn ich die Quali gut überstehe, brauche ich im Finale nur machen, was ich gelernt habe und was ich kann.“ (swi)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 09.01.2019)