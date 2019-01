Salzburgs Traum vom Champions-League-Finale

Salzburg hat am Dienstag im Halbfinal-Hinspiel der Champions Hockey League bei Red Bull München ein 0:0 erobert. Damit hat das Team von Coach Greg Poss die Chance, im Rückspiel am 16. Jänner mit einem Sieg vor den heimischen Fans den Finaleinzug zu schaffen. Im zweiten Halbfinale besiegte Frölunda Göteborg den HC Pilsen daheim mit 6:3.

In der mit 6142 Zuschauern ausverkauften Halle erwiesen sich die Österreicher als besseres Defensivbollwerk. Und hatten auch noch Pech mit einem Stangenschuss (47.). Gelingt nach den Fußballern (Leipzig) auch den Eishockey-Spielern der Triumph über die deutsche RB-Abteilung?

Das Duell war auch wegen der Trainerpersonalien brisant. So hatte der Münchner Coach Don Jackson die Salzburger 2014 zum Titel geführt und war danach an die Isar gewechselt. Nun peilen die Bayern Titel Nummer vier in Folge an. Auf der Gegenseite steht in Greg Poss ein in Deutschland ebenfalls bestens bekannter Protagonist: Iserlohn, Nürnberg und Mannheim waren Stationen des ehemaligen deutschen Teamchefs.