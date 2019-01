Damen-Speedrennen in St. Anton abgesagt

Die für das Wochenende geplanten alpinen Speed-Bewerbe in St. Anton am Arlberg müssen wegen anhaltender Lawinengefahr und ungünstiger Wettervorhersagen abgesagt werden. Extreme Neuschneemengen machen eine Durchführung der für Samstag und Sonntag geplanten Weltcuprennen (Abfahrt/ Super-G) im WM-Ort von 2001 schlichtweg unmöglich.

Die frühe Absage in Absprache des ÖSV mit dem Internationalen Skiverband (FIS) und dem Organisationskomitee in St. Anton erfolgte aus Sicherheitsgründen. So sei die Sicherheit der Pistenarbeiter nicht mehr gewährleistet. Wie die FIS bekannt gab, werde nach einem möglichen Ersatzort für die abgesagten Bewerbe gesucht.

Die enormen Schneemengen (insgesamt sind bereits drei Meter Schnee gefallen) und weiteren prognostizierten starken Schneefälle (bis zu einem Meter) in den kommenden Tagen verhindern die Durchführung der Rennen. Bis heute wurden dank des unermüdlichen Einsatzes der Pistencrew 120.000 Kubikmeter Schnee aus der Rennstrecke entfernt, allerdings vergeblich.

