Eisschnelllauf: Herzog startet als Favoritin in Vierkampf-Sprint-EM

Eisschnellläuferin Vanessa Herzog geht am Samstag (ab 11.05 Uhr) und Sonntag (12.30) in Klobenstein auf den EM-Titel im Sprint-Vierkampf los. Die 23-Jährige hat je zweimal 500 und 1.000 m zu bestreiten, zählt zum Favoritenkreis. Herzog holte im Vorjahr über 500, 1.000 m und im Massenstart Gold, Silber und Bronze. Titelverteidigerin ist sie aber nicht, da es diesmal nicht über Einzelstrecken geht.

Der Sprint-Mehrkampf steht alle zwei Jahre auf dem Programm. Bei der vergangenen Auflage 2017 in Heerenveen war Herzog in einer von ihr schwächeren Saison nur Achte geworden. Karolina Erbanowa (CZE) als Siegerin von damals hat ihre Karriere mittlerweile beendet, die "Silberne" Jorien ter Mors (NED) hat nicht genannt. Die drittplatzierte Olga Fatkulina zählt wie deren russische Landsfrauen Darja Kachanowa und Irina Kusnezowa zu den weiteren Medaillenanwärterinnen.

Die recht knappe Abfolge der vier Strecken kommt Herzog nicht entgegen. Schon bisher reichten ihr knappe Erholungsphasen nicht immer für Topleistungen. "Die kurzen Regenerationszeiten zwischen den Läufen machten mir bisher zu schaffen", sagte die Tirolerin. "Ich habe mich aber speziell auf das und die Höhenanpassung vorbereitet." Man brauche jedenfalls vier schnelle Strecken und dürfe sich keinen einzigen Ausreißer leisten, meinte die Nummer eins der Qualifikationsliste.

Herzog genießt auf dem Oval in Südtirol einen gewissen Heimvorteil. Zwar fand dort zuletzt 2006 ein Weltcup statt, doch hat sie dort im Nachwuchs unzählige Rennen bestritten. "Ich habe nur gute Erinnerungen. Ich mag die Arena Ritten und vor Ort werde ich fast wie eine Lokalmatadorin behandelt", erzählt die Wahl-Kärntnerin über den auf mehr als 1.100 m gelegenen Rink, auf dem von Freitag bis Sonntag auch der EM-Vierkampf der Allrounder ausgetragen wird.

Die unmittelbare Vorbereitung absolvierte die einzige österreichische Teilnehmerin an diesen Titelkämpfen mit Ehemann, Manager und Trainer Thomas Herzog in Inzell, vom 7. bis 10. Februar Austragungsort der Einzelstrecken-WM. Seit ein paar Tagen befinden sich die beiden bereits in Klobenstein. Herzog: "Ich fühle mich topfit und bin laut den gestoppten Zeiten im Training sehr schnell. Es sollte alles passen für das Wochenende."