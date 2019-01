Marcel Hirscher triumphiert bei RTL in Adelboden

Marcel Hirscher hat den Riesentorlauf in Adelboden gewonnen und damit seinen bereits achten Sieg in der Schweizer Skistation geholt. Der Österreicher siegte Samstag dank Laufbestzeit 0,71 Sekunden vor dem Halbzeit-Führenden Henrik Kristoffersen (NOR). Es war Hirschers 66. Weltcupsieg. Slalom-Spezialist Marco Schwarz erreichte trotz hoher Startnummer 67 als 7. seine klar beste RTL-Platzierung.

(APA)