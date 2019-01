Ski alpin: Hirscher schafft das Adelboden-Double

Wie im Vorjahr jubelt Marcel Hirscher in Adelboden über das Double. Einen Tag nach dem Sieg im Riesentorlauf triumphierte der Salzburger auch im Slalom am Sonntag vor dem Franzosen Clement Noel (+0,50) und dem Norweger Henrik Kristoffersen (+0,71).

"Im zweiten Lauf war ich wieder aufgeweckter. Es ist nicht meine Zeit in der Früh, ich bin normal ein Langschläfer", scherzte Hirscher, der von Rang drei mit Laufbestzeit im Finale nach vorne fuhr. "Nach der Besichtigung habe ich gewusst, dass ein bisschen mehr möglich ist. Das muss man aber auch nützen und das Sauwetter hat es echt schwer gemacht." Den Unterschied zu vergangenen Jahren machte er an weniger produktiven Skitagen fest. "Es waren gleich viele, aber weniger gute Skitage. Ich bin jetzt mitten in einem Prozess, in dem es heißt, den nächsten Schritt zu machen."

Marco Schwarz hatte wie schon in Zagreb zur Halbzeit geführt und fiel im zweiten Durchgang aus. "Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich weiß, dass ich gut und schnell skifahre, deshalb muss ich das weg stecken", sagte Schwarz. Mit Christian Hirschbühl (21.), Marc Digruber (22.) und Johannes Strolz (23.) blieben die weiteren Österreicher im Klassement klar zurück.

(red)