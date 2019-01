Skispringen: Kubacki beendete Kobayshi-Serie, Kraft auf Platz zwei

Die Serie von Tourneesieger Ryoyu Kobayashi ist am Sonntag beim Weltcup-Skispringen in Predazzo zu Ende gegangen. Der Japaner, der mit dem siebenten Erfolg en suite einen Allzeit-Rekord hätte aufstellen können, wurde nach dem zweiten Zwischenrang nur Sechster. Der Salzburger Stefan Kraft musste sich nur dem Polen Dawid Kubacki geschlagen geben, der seinen ersten Weltcupsieg feierte.

Für Kraft war es der vierte Podestplatz in den vergangenen sechs Bewerben. Die weiteren Österreicher enttäuschten: Michael Hayböck wurde 22., Manuel Fettner 24. Vier weitere ÖSV-Springer mussten im Finaldurchgang zuschauen. Der Weltcup wird kommendes Wochenende in Zakopane fortgesetzt, wo Kubacki als Premierensieger Heimvorteil hat.

Weltcup-Wertungen der Skispringer nach dem Bewerb in Predazzo:



1. Ryoyu Kobayashi (JPN) 1092

2. Kamil Stoch (POL) 624

3. Piotr Zyla (POL) 591

4. Dawid Kubacki (POL) 532

5. Stefan Kraft (AUT) 481

6. Stephan Leyhe (GER) 469

7. Karl Geiger (GER) 418

8. Johann Andre Forfang (NOR) 406

9. Robert Johansson (NOR) 373

10. Markus Eisenbichler (GER) 369

(APA)