Snowboard: Gasser bangt um WM-Start

Big-Air-Olympiasiegerin Anna Gasser hat am Donnerstag beim Slopestyle-Weltcup der Snowboarder in Laax eine Knöchelverletzung erlitten. Damit ist Österreichs zweifache Sportlerin des Jahres für die WM in Park City (31. Jänner bis 10. Februar) fraglich, wie Österreichs Skiverband (ÖSV) mitteilte. Für die X-Games in der kommenden Woche in Aspen fällt die 27-jährige Kärntnerin fix aus.

Gasser kam in der Schweiz im ersten Halbfinal-Run am letzten Kicker zu Sturz und zog sich dabei einen Haarriss im rechten Innenknöchel sowie eine Knochenprellung am Sprungbein zu. Diese Diagnose ergab eine von Facharzt Christian Fink in der Privatklinik Hochrum vorgenommene MR-Untersuchung am Donnerstagnachmittag.

Keine OP

Ein operativer Eingriff ist zwar nicht erforderlich, Gasser wird in den kommenden Tagen aber eine Schiene am rechten Knöchel tragen und zudem intensiv physiotherapeutisch behandelt. Der Heilungsverlauf in den kommenden beiden Wochen wird dann zeigen, ob ein WM-Start für sie möglich ist oder nicht.

"Im Training haben heute alle Sprünge noch gut funktioniert. Mit Beginn des Halbfinales ist dann Gegenwind aufgekommen, der immer stärker geworden ist. Über den zweiten Kicker bin ich gerade noch drüber gekommen, am dritten war ich dann leider zu kurz und bin extrem hart im Flachen vor der Landezone aufgeschlagen", beschrieb Gasser den Moment, der zur Verletzung führte. "Der Zeitpunkt für so eine Verletzung so knapp vor den X-Games und der WM ist der denkbar schlechteste."

Gasser, die am Donnerstag in der Kategorie Actionsport für den Laureus World Sports Award nominiert wurde, hatte sich auch schon im Vorjahr nach ihrem Olympiasieg im Big Air an beiden Knöcheln verletzt. Zunächst riss sie sich beim Training am Kreischberg das Syndesmoseband im rechten Knöchel, im Mai folgte bei den X-Games in Oslo ein Innenbandriss im linken Sprunggelenk.

(APA)