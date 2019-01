Ski alpin: Siebenhofer feiert in Cortina ersten Weltcupsieg

Ramona Siebenhofer gewann die erste der zwei Abfahrten in Cortina vor der Slowenin Ilka Stuhec und ÖSV-Teamkollegin Stephanie Venier. Es ist der allererste Weltcupsieg für die Salzburgerin. "Es ist sehr cool abzuschwingen und es leuchtet Grün auf, dann hat man schon sehr viel richtig gemacht", meinte Siebenhofer, der die Wartezeit im Ziel einige Nerven kostete. "Ich war zehnmal nervöser als am Start."

Mit Tamara Tippler (7.) und Cornelia Hütter (9.), die ihr Comeback gab, klassierten sich zwei weitere ÖSV-Läuferinnen in den Top Ten. Lindsey Vonn belegte bei ihrer Rückkehr in den Weltcup Rang 15. "Ich habe mir mehr erwartet. Es ist nicht optimal gelaufen mit dem Fehler im Mittelteil, aber ich muss zufrieden sein", sagte die US-Amerikanerin. "Ich habe gekämpft und es war sehr wichtig, nach so langer Zeit wieder eine Abfahrt zu fahren."

(APA/dpa)