Ski alpin: Schwarz triumphiert in Wengen-Kombination

Marco Schwarz hat die Kombination in Wengen gewonnen. Der Kärntner lag nach dem zuerst ausgetragenen Slalom in Führung und brachte diese in der folgenden Abfahrt vor den Franzosen Victor Muffat-Jeandet und Alexis Pinturault in Ziel. Für Schwarz war es der zweite Weltcupsieg nach dem Parallelevent in Oslo, für Österreich der erste Kombi-Sieg in Wengen seit Mario Matt 2007.

"Ganz gerechnet habe ich damit nicht. Aber ich habe mich reingehaut und es hat sich ausgezahlt", sagte Schwarz. "Ich habe viel riskiert und es ist mir aufgegangen, da habe ich eine gescheite Raketen angehabt." Ob der 23-Jährige angesichts der elftschnellsten Abfahrtszeit auf den Speed-Geschmack gekommen sei? "Reizen tät es mich schon, aber jetzt freue ich mich auf die Pause und dann auf den Slalom." Mit dem Sieg bei der ersten von nur zwei Weltcup-Kombinationen greift Schwarz nicht nur nach der Kristallkugel, sondern zählt auch für den WM-Bewerb zu den Favoriten.

(APA)