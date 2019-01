Biathlon: Eberhard Zweiter im Massenstart

Der 32-jährige Salzburger musste sich am Sonntag im 15 km Massenstart-Bewerb in Ruhpolding trotz zweier Strafrunden nur Saisondominator Johannes Thingnes Bö geschlagen geben. Der Norweger verzeichnete seinen neunten Saisonsieg.

Eberhard vergab den möglichen Triumph mit einem Fehler beim letzten Schuss, am Ende fehlten dem Olympia-Vierten im Sprint trotz einer Strafrunde mehr aber nur 0,6 Sekunden auf Bö. Für das ÖSV-Team war es der vierte Podestplatz der Saison, der zweite in einem Einzelbewerb. Simon Eder, zum Auftakt in Pokljuka Dritter über 20 km, wurde mit zwei Fehlern Neunter.

(APA)