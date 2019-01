Ein Biathlet für Österreichs WM-Langlaufstaffel

Ruhpolding/Seefeld. Biathlet Julian Eberhard ließ im Massenstartbewerb in Ruhpolding mit seinem ersten Podestplatz der Saison aufhorchen. Der Salzburger, 32, war nach 15 km lediglich Saisondominator Johannes Thingnes Bø um 0,6 Sekunden unterlegen – trotz zweier Strafrunden, einer mehr als der Norweger. Die Laufleistung imponierte – und könnte ihm endgültig die Tür zur Nordischen WM in Seefeld (19. Februar) geöffnet haben.

Der ÖSV-Direktor, Markus Gandler, sucht nach versierten Langläufern für die Herren-Staffel. 20 Jahre nach dem Goldrausch in Ramsau will der ÖSV auch bei dieser WM im 4 x 10-km-Rennen unbedingt dabei und auch konkurrenzfähig sein. „Ich will die U23-WM in Lahti noch abwarten, wie sich Philipp Leodolter macht. Aber: Julian Eberhard ist ein Kandidat, ja“, sagt Gandler zur „Presse“. Er nannte auch Marco Baldauff, Max Hauke (23. über 15 km in Otepää), Luis Stadlober oder Markus Tritscher.

Gandler: „Will die schnellsten Läufer“

Die Option, einen schnellen Skijäger wie Eberhard, der dazu mit Seefeld vertraut sei, einzubauen, sei verlockend. „Es ist im Gespräch“, ließ sich Gandler nicht vollends in die WM-Karten blicken. „Ich spreche noch mit Biathlon-Cheftrainer Gross und ÖSV-Chef Stecher“, so Gandler. „Ich will die schnellsten Läufer Österreichs aufstellen.“ Dass die Biathleten auch eine WM (Östersund, März) haben oder Eberhard noch FIS-Punkte brauche, seien kleine Hürden. Gandler: „Aber Julian hat mir gesagt, dass er bereit steht, wenn er gebraucht wird.“

Bei den Damen dreht sich bei der WM alles um Teresa Stadlober. Gandler rechnet mit Starts im Skiathlon, Einzel und der Langdistanz. „Dann hängt es nur noch von Ski, Motivation und Glück ab.“ (finne)