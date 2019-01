Ski: Der französische Spielverderber

Wengen. Rasanter kann ein Aufstieg im alpinen Rennlauf wohl nicht vonstatten gehen: Ende 2017 die ersten Weltcuppunkte, Anfang 2018 zwei Top-Ten-Platzierungen, im Februar Slalom-Gold bei der Junioren-WM (Vorsprung: zweieinhalb Sekunden), zwei Wochen später beinah Olympia-Bronze in Pyeongchang (es fehlten vier Hundertstel). Spätestens da war der Skiwelt klar, dass mit Clément Noël zu rechnen sein wird. Planmäßig ging es weiter, vor einer Woche fuhr der 21-jährige Franzose in Adelboden erstmals auf ein Weltcuppodest.

Der Premierensieg war also nur noch eine Frage der Zeit gewesen, am Sonntag in Wengen wurde er auch schon Realität. Noël feierte beim Slalom am Lauberhorn seinen ersten Weltcupsieg. Aus österreichischer Sicht war er damit der große Spielverderber, verhinderte nicht nur einen ÖSV-Doppelsieg von Manuel Feller (2.) und Marcel Hirscher (3.), sondern auch das Wengen-Triple nach den Erfolgen von Marco Schwarz (Kombination) und Vincent Kriechmayr (Abfahrt). Außerdem stand im siebenten Weltcuprennen des Jahres erstmals kein Österreicher ganz oben.

Slalom-Renaissance

Nervös sei er natürlich gewesen, bevor er als Halbzeitführender ins Rennen gegangen sei, erzählte Noël. „Aber du sollst das auch genießen, und das habe ich getan.“ Aufgewachsen in Ventron nahe der deutschen Grenze, lebte er als Jugendlicher zu Trainingszwecken bei einer Gastfamilie in Val d'Isère. Dort hat sich Noël seine feine und direkte Fahrweise angeeignet.

Mittlerweile hat der französische Skiverband sein Slalomteam wieder forciert, die Saisonvorbereitung wurde mit aufgestocktem Betreuerstab in Albertville und Argentinien absolviert. Mit Erfolg: In Wengen bescherte Noël der Grande Nation den ersten Slalomsieg seit Jänner 2014, als Alexis Pinturault ebenfalls im Berner Oberland triumphierte. Auch Pinturault, in Wengen nach einem Steher zwar nur 25., hat wieder zu alter Slalom-Stärke gefunden. Bemerkenswert auch der Mix aus Jugend und Erfahrung in Frankreichs Slalomtruppe: der zweifache Weltmeister Jean-Baptiste Grange ist 34 Jahre alt, immer noch mit von der Partie ist der 39-jährige Julien Lizeroux.

Noël aber macht für seine 21 Jahre ohnehin einen abgeklärten Eindruck. „Ich versuche, mit meinem Kopf zu fahren, ruhig zu bleiben, wenn ich auf der Strecke bin“, sagte er einmal zur „SZ“, vor dem Rennen höre er am liebsten Charles Aznavour. „Ein super Skifahrer, körperlich top. Er kann sich irrsinnig gut bewegen, fährt technisch sauber und hat ein gutes Set-up, wie es ausschaut“, erklärte Branchenführer Marcel Hirscher. „Wenn er so weitermacht, kann er heuer schon Weltmeister werden.“

Hirscher hadert, Feller scherzt

Hirscher selbst führte Laufbestzeit im zweiten Durchgang zumindest noch auf das Podest. „Es bringt halt nichts, wenn ich im ersten so danebenliege“, meinte der Salzburger, der als Halbzeitfünfter bereits 0,91 Sekunden Rückstand auf Noël hatte. „Beim zweiten Tor habe ich mir schon gedacht, das wird schwierig, da runterzukommen. Der zweite war sicher wieder gut, der dritte Platz ist okay.“ Hirscher ist erstmals mit jener neuen Bindung gefahren, die auch Kombi-Sieger Schwarz und der Slalom-Zweite Manuel Feller verwenden.

Dass er vor Hirscher lag, aber trotzdem nicht gewonnen hat, nahm Feller mit Humor. „Das Ziel war in der Saison, den Marcel einmal zu biegen, und dann kommt der Franzose daher.“ Er habe aber schon Anfang der Saison gesagt, dass Noël wahrscheinlich der schnellste Mann im Feld sei. „Da braucht man sich nicht schämen, wenn dich der biegt.“ (joe)







Slalom Wengen

1. Clément Noël (FRA) 1:45,40 Min.

2. Manuel Feller (AUT) +0,08

3. Marcel Hirscher (AUT) +0,10

Weiters: 4. Kristoffersen (NOR) +0,30 5. Yule (SUI) +0,74 6. Matt (AUT) +1,28 7. Hirschbühl (AUT) +1,41 8. Ryding (GBR) +1,48 9. Gross (ITA) +1,53 10. Schwarz (AUT) +1,54.

Gesamtweltcup (nach 23 Rennen): 1. Hirscher 1036 2. Kristoffersen 621 3. Alexis Pinturault (FRA) 560.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 21.01.2019)