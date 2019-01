Gregor Schlierenzauer gibt in Lahti sein Weltcup-Comeback

Gregor Schlierenzauer, 29, kehrt in den Skisprung-Weltcup zurück. Der Gewinner von 53 Bewerben hatte sich nach sportlichen Turbulenzen eine Auszeit genommen und mit Florian Liegl, der in Absprache mit dem ÖSV und Cheftrainer Andreas Felder als sein Privatcoach agiert, an seinem neustart gefeilt. Es ging dabei um die Abstimmung der neuen Absprungtechnik, dem Finden seines Fluggefhühl, der Schulung "neuer Automatismen", rklärte Manager Hubert Neuper der "Presse". Die müsse der Athlet verinnerlicht haben, blind abrufen können - ohne dabei aber (in der Not) wieder auf alte Mechanismen zurückzugreifen.

Nach Monaten der Feinarbeit und durchwachsenen Auftritten im Continentalcup ist es soweit. Mit Felder koordinierte Liegl den Plan: Schlierenzauer lässt jetzt noch die Reise nach Sapporo, Japan, aus. Auch as Skifliegen in Oberstdorf wäre dem Formaufbau nicht dienlich, also hebt der Tiroler bei den Weltcupspringen in Lahti, Finnland, ab.

Vom 7. bis 10. Februar hat er damit die Chance, nicht nur sich selbst zu beweisen, dass er noch Skispringen kann, sondern auch die Möglichkeit, sich mit Topresultaten noch das Ticket zur Nordischen WM in Seefeld zu sichern. Die Ausgangslage könnte für ihn besser nicht sein: bis auf Kraft und Huber scheint kein weiterer ÖSV-Adler bereits gesetzt zu sein.