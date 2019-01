2. Streif-Training: Wieder ÖSV-Bestzeit

Kitzbühel. Nach der Bestzeit von Matthias Mayer am Dienstag gelingt im Abschlusstraining Hannes Reichelt die Bestzeit. Der Salzburger meistert die Streif in 1:57,41 Minuten und verweist Dominik Paris (ITA) um 0,36 Sekunden auf Platz 2 - allerdings war Paris in einigen Abschnitten schneller und stellte auf den letzten Metern ab.

Erneut überraschte Daniel Danklmaier. Der gewinner der Europacup-Abfahrt wurde erneut Trainingsdritter (+0,41 Sek.).

Mayer, Schnellster am Dienstag, verpatzte seine Ausfahrt: Er rutschte er über den Innenski weg, im Steilhang setzten sich die Probleme fort - 3,10 Sek. Rückstand. Er sagt: "Nicht so schlimm, im Rennen wird es besser."