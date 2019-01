Hirschers Seelenruhe im Trubel

Kitzbühel. Wo Marcel Hirscher auftaucht, ist immer großer Rummel garantiert. Auch in Kitzbühel herrschte beim ersten Auftritt des Salzburgers viel Gedränge, ein kleines Mädchen wollte deshalb vom Moderator wissen: „Warum ist der Marcel so berühmt?“ Dieser gab die Frage an die versammelte Medienrunde weiter: „Das musst du all die Leute hier fragen.“

Für Hirscher als dem siebenfachen Gesamtweltcupsieger ist das Prozedere selbstredend Routine, wie er zugibt: „Die Erfahrung hilft gewaltig. Mit 20 war der Sprung vom Landei zur Pressekonferenz ein großer, jetzt habe ich mich daran gewöhnt.“ Auch die Terminverschiebung des Slaloms auf Samstag brachte den 29-Jährigen laut eigener Aussage nicht aus der Ruhe. „Natürlich schmeißt das einiges über den Haufen. Aber es ist für alle gleich, also muss ich schauen, dass wir es am besten machen.“

Die Faszination Kitzbühel hat Hirscher schon bei der Ortseinfahrt gespürt, als die Traverse auf der Streif seinen Blick gefangen hat. „Wunderschön“, befand der Salzburger, der es aber nicht vermisst, beim Super-G zu starten. „Das war oft Harakiri, das Stresslevel sehr hoch. Jetzt ist es viel entspannter.“ Auch der Ganslernhang, auf dem der Slalom gefahren wird, hat es dem ÖSV-Rekordsieger angetan. „Viel Geschichte, sehr schwer, genial“, lautete seine Einschätzung. Die anspruchsvollen Hänge der Klassiker wie in Kitzbühel im Training zu simulieren sei so gut wie unmöglich, genau das mache den Reiz aus.

Hirscher hat sich auf der Reiteralm vorbereitet und dabei die neue Bindung getestet („Ein geniales Produkt, die Qualität ist da“), über das endgültige Set-up werde er erst beim Einfahren entscheiden. „Dafür genügen manchmal schon zwei Tore.“ Nach dem dritten Platz in Wengen versuchte der Annaberger einmal mehr, die Selbstkritik der vergangenen Wochen zu erläutern. „Es geht nicht um die Platzierung, sondern darum, was ich von dem umsetze, was ich mir vornehme.“ Wie auch am Lauberhorn habe es zuletzt im zweiten Durchgang viel besser gepasst, weil der erste wichtiges Feedback geliefert habe. „Zum Skifahren gehören zwei gute Durchgänge. Aber wenn es am Ende funktioniert, passt es auch.“

Der aufstrebenden Konkurrenz um Marco Schwarz, dem Norweger Henrik Kristoffersen oder dem französischen Wengen-Sieger Clément Noël zollt Hirscher großen Respekt. Diese würden eine extrem kurze Linie um die Tore fahren. „Das sind einige Meter weniger auf die Renndistanz. Und wer weniger weit fährt, ist schneller“, so sein Fazit. Zumindest verschafft Hirscher die Verschiebung einen zusätzlichen Ruhetag, denn bereits am Dienstag wartet das Nightrace in Schladming – großer Trubel ist wieder garantiert. (swi)



Samstag (9.30/12.30 Uhr): Hirscher, Matt, Feller, Schwarz, Hirschbühl, Strolz, Digruber, Gstrein, Graf.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 25.01.2019)