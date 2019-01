Streif als große Chance

Kitzbühel. Zuerst der Sieg in der Europacup-Abfahrt, dann Platz drei im ersten Training für die Streif-Abfahrt, spätestens aber nach Platz vier im finalen Testlauf gab es für den ÖSV an Daniel Danklmaier in Kitzbühel kein Vorbeikommen mehr. Der Skiverband nominierte den 25-jährigen Steirer aus Aich im Ennstal für Abfahrt (heute) und Super-G (Sonntag). Für ihn ist das die große Chance, just auf der Streif, auf der er 2017 seine ersten Weltcuppunkte gesammelt hat.

Danklmaier ist der Sohn der früheren Skirennläuferin Elisabeth Kraml und durchlief die klassische Ausbildung: Hauptschule sowie die Skihandelsschule in Schladming, 2008 die ersten FIS-Rennen, er war österreichischer Jugendmeister, landete 2010 im C-Kader, gewann den Österreich-Cup, tauchte im Europacup auf, war 2012 sogar Jahrgangsbester im Super-G. Nur die Schussfahrt in das A-Team, in den Profisektor des ÖSV, die wollte nicht gelingen.

Ein Kreuzbandriss, eine Meniskusverletzung – Danklmaier fiel zurück. Silber bei der Junioren-WM 2014 (Super-G) bewies einmal mehr sein Können, und die Chance war da: Dann riss im November 2015 beim Sölden-Training wieder das Kreuzband – er verpasste die gesamte Saison 2015/16.

„Das Eisige, das Schlagige“

Jetzt steht Danklmaier in Kitzbühel– und strahlt. „Das Eisige, das Schlagige, das Harte, es taugt mir. Hier bin ich daheim.“ Er habe viel mitgemacht, gelernt, nie aufgegeben, selbst kapitale Stürze in dieser Saison weggesteckt. Seine Formkurve zeigt nach oben, „der Kopf ist frei“, sagt er stolz, „das Selbstvertrauen ist da.“ Überbewerten wollte er seine bisherigen Streif-Fahrten trotzdem nicht. „Denn Weltcup ist doch etwas ganz anderes als Europacup, es geht noch mehr zur Sache. Ich werde in den Rennen das Beste geben. Eine Top-20-Platzierung ist mein Ziel!“

Es klingt nach einem Märchen, aber die schwierigste Abfahrt der Welt könnte Daniel Danklmaier alle Türen öffnen. (swi)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 25.01.2019)