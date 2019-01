Ski alpin: Sechs ÖSV-Damen im Training unter Top 7

Hinter Puchner und der Schweizerin Corinne Suter belegten Ramona Siebenhofer, Stephanie Venier, Nicole Schmidhofer, Christina Ager und Cornelia Hütter die Plätze drei bis sieben.

Das Rennprogramm der Kandahar-Rennen in Garmisch beginnt allerdings am Samstag mit dem Super-G (10.00 Uhr), nachdem wie bei den Herren in Kitzbühel auch in Bayern wetterbedingt die Rennen getauscht wurden. Die ursprünglich für Samstag geplant gewesene Abfahrt wurde am Sonntag um 11.30 Uhr angesetzt.

(APA)