Skispringen: Kraft feiert in Sapporo zweiten Saisonsieg

Skispringer Stefan Kraft hat seinen zweiten Weltcup-Erfolg in Folge geschafft. Der Sieger von Zakopane gewann am Samstag in Sapporo nach Zwischenrang vier noch deutlich vor dem Polen Kamil Stoch und dem Halbzeitführenden Robert Johansson aus Norwegen. Saisondominator Ryoyu Kobayashi wurde hinter dem Tschechen Roman Koudelka Fünfter.

Für den 25-jährigen Salzburger Kraft war es der insgesamt 14. Weltcupsieg. Seinem ÖSV-Teamkollegen Daniel Huber gelang mit Rang acht das nächste Top-Ten-Ergebnis. Jan Hörl holte als 17. sein bisher bestes Resultat. Clemens Aigner wurde 21., Manuel Fettner 23. Clemens Leitner (34.) und Markus Schiffner (41.) verpassten den zweiten Durchgang. Am Sonntag (02.00 Uhr/MEZ) findet in Japan einer weiterer Einzelbewerb statt.

1. Stefan Kraft (AUT) 270,1 (132,0/137,0)

2. Kamil Stoch (POL) 260,3 (133,0/148,5)

3. Robert Johansson (NOR) 256,7 (141,0/127,0)

4. Roman Koudelka (CZE) 252,7 (134,0/137,0)

5. Ryoyu Kobayashi (JPN) 250,5 (131,0/123,5)

6. Timi Zajc (SLO) 247,9 (140,0/127,0)

7. Halvor Egner Granerud (NOR) 236,9 (135,5/130,0)

8. Daniel Huber (AUT) 233,9 (137,0/125,0)

9. Stephan Leyhe (GER) 232,8 (131,5/126,0)

10. Markus Eisenbichler (GER) 232,6 (133,0/130,0)

11. Piotr Zyla (POL) 226,0 (127,5/123,5)

12. Anze Semenic (SLO) 225,5 (129,0/122,0)

13. Andreas Wellinger (GER) 223,5 (132,0/126,0)

14. Killian Peier (SUI) 220,0 (127,5/122,0)

15. Dawid Kubacki (POL) 219,4 (114,5/129,0)

16. Anze Lanisek (SLO) 218,7 (129,0/221,5)

17. Jan Hörl (AUT) 217,9 (131,0/120,0)

18. Daiki Ito (JPN) 215,5 (129,5/122,5)

19. Junshiro Kobayashi (JPN) 213,4 (125,5/123,0)

20. Yukiya Sato (JPN) 211,5 (129,0/123,0)

21. Clemens Aigner (AUT) 209,1 (132,0/118,0)

22. Taku Takeuchi (JPN) 207,9 (127,5/122,0)

23. Manuel Fettner (AUT) 199,0 (132,0/113,0)

24. Domen Prevc (SLO) 198,7 (125,5/120,5)

25. Ziga Jelar (SLO) 197,6 (118,5/121,0)

26. Keiichi Sato (JPN) 197,1 (124,0/117,0)

27. Stefan Hula (POL) 187,4 (122,5/116,5)

28. Viktor Polasek (CZE) 184,2 (121,5/113,5)

29. Moritz Bär (GER) 182,1 (128,0/112,0)

30. Robin Pedersen (NOR) 177,3 (122,5/109,0)





Aktuelle Wertungen im Skisprung-Weltcup nach dem Samstag-Bewerb in Sapporo:

1. Ryoyu Kobayashi (JPN) 1173

2. Kamil Stoch (POL) 704

3. Stefan Kraft (AUT) 681

4. Piotr Zyla (POL) 627

5. Dawid Kubacki (POL) 570

6. Stephan Leyhe (GER) 534

7. Robert Johansson (NOR) 513

8. Johann Andre Forfang (NOR) 456

9. Karl Geiger (GER) 425

10. Markus Eisenbichler (GER) 400

11. Roman Koudelka (CZE) 384

12. Timi Zajc (SLO) 374

13. Jewgenij Klimow (RUS) 305

14. Daniel Huber (AUT) 264

15. Andreas Wellinger (GER) 255

Weiter:

26. Manuel Fettner (AUT) 119

32. Michael Hayböck (AUT) 82

38. Philipp Aschenwald (AUT) 34

41. Jan Hörl (AUT) 26

42. Gregor Schlierenzauer (AUT) 22

43. Clemens Aigner (AUT) 21

64. Markus Schiffner (AUT) 2

(APA)