Stephan Eberharter: „Genießen kann man die Streif nicht“

Vor 15 Jahren kam Robert Seeger in der ORF-Übertragung der Abfahrt in Kitzbühel nicht mehr aus dem Schwärmen: „Eindrucksvoll, perfekt.“ – „Eberharter“ schloss Co-Kommentator Armin Assinger. Der ÖSV-Läufer hatte an jenem 24. Jänner 2004 gerade zum zweiten Mal nach 2002 die Streif gezähmt und mit dem Vorsprung von 1,21 Sekunden auf den US-Amerikaner Daron Rahlves triumphiert. Es war nicht die schnellste Siegerzeit in der Geschichte der Hahnenkamm-Abfahrt, die markierte Fritz Strobl 1997 mit 1:51,58 Minuten, doch Eberharters Fahrt gilt bis heute als „die perfekte Linie“.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 27.01.2019)