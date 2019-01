Innenbandeinriss: WM-Aus für Cornelia Hütter

Speed-Ass Cornelia Hütter zog sich am Sonntag bei ihrem Sturz in der Weltcup-Abfahrt von Garmisch-Partenkirchen u.a. einen Innenbandeinriss im rechten Knie zu. Eine MRI-Untersuchung ergab auch einen Muskelfaserriss in der linken Wade. Die Steirerin muss vier bis sechs Wochen pausieren.

"Im Moment ist es natürlich sehr bitter, aber in ein paar Wochen sieht es wieder anders aus", sagte die 25-Jährige nach der bei Mediziner Christian Fink in Innsbruck durchgeführten Untersuchung. "Es ist eine weitere Hürde, die nicht geplant war, aber ich werde auch diese überwinden. Jetzt heißt es wieder aufstehen und weitermachen." Hütter wird nun wohl bestenfalls erst im Saison-Finish wieder in den Weltcup einsteigen.

(APA)