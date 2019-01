Svindal wird nach WM seine Karriere beenden

Kitzbühel. Eine Abschiedsankündigung mit Stil: Im Smoking gab Aksel Lund Svindal am Samstagabend im Rahmen der KitzRaceParty sein Karriereende nach der WM in Are (5. bis 17. Februar) bekannt. Eine weitere Goldmedaille ist sein erklärtes Ziel, dafür hat der 36-Jährige auch auf die Rennen in Kitzbühel verzichtet. „Ich habe verdammt große Lust, bei der WM schnell zu sein und einen guten Abschluss zu haben“, sagte er.

Svindal kämpft seit seinem schweren Sturz auf der Streif 2016 – eine von vielen Verletzungen des stets fairen und sympathischen Norwegers – mit Knieproblemen. In Bormio wurden die Beschwerden wieder akut. „Ich wollte danach mit meinem Vater in Norwegen Ski fahren gehen, aber es war unmöglich – und ich spreche nicht von abfahren“, erzählte der 36-fache Weltcupsieger in Kitzbühel. Schon nach der letzten Saison war er ob der Schmerzen dem Karriereende nah gewesen, über den Sommer verbesserte sich der Zustand jedoch. Nun aber hat sein Körper genug. „Es waren sehr viele coole Momente dabei, deshalb werde ich nicht traurig sein.“ In Kitzbühel sagte Svindal nach dem ersten Training auf der eisigen Piste seine Starts ab. Der ersehnte Streif-Sieg bleibt dem zweimaligen Olympiasieger, fünffachen Weltmeister und zweifachen Gesamtweltcupsieger somit verwehrt, das Publikum verabschiedete ihn am Sonntag mit „Aksel, Aksel!“-Rufen.

Generell war Kitzbühel für die Norweger keine Reise wert. Kjetil Jansrud brach sich im Abfahrtstraining zwei Finger und muss um den WM-Start bangen. Rund sechs Wochen Pause wären veranschlagt, der 33-Jährige wird trotzdem nach Are reisen. „Ob es geht oder nicht, werden wir sehen.“ (swi)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 28.01.2019)