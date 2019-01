Rennstrecke wird zu Ehren von Ulli Maier umbenannt

Rauris. Zu Ehren der (heute) vor 25 Jahren bei der Weltcup-Abfahrt in Garmisch-Partenkirchen tödlich verunglückten Salzburger Skirennläuferin Ulrike Maier wird am kommenden Samstag in ihrem Heimatort Rauris (Pingzau) eine Skipiste nach ihr benannt. Die „Ulli-Maier-Strecke“ soll im Zuge eines kurzen Gottesdienstes um 14.00 Uhr gesegnet werden.

„Sie hat selbst früher auf der Strecke am Kreuzboden trainiert, außerdem finden dort nach wie vor regelmäßig Rennen statt“, sagte der Obmann der Sportunion Rauris, Harald Maier.

Die zweifache Super-G-Weltmeisterin Ulrike Maier war in der Weltcup-Abfahrt am 29. Jänner 1994 in Garmisch-Partenkirchen gegen eine auf der Piste befindliche Zeitmessvorrichtung geschleudert und dabei tödlich verletzt worden.