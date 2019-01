Von Erfolgsserien und Höhenflügen

Wien. Es ist ein WM-Winter, nicht nur Skifahrer, Skispringer, Langläufer oder Biathleten suchen ihre Champions, auch die Snowboarder. In Park City, US-Bundesstaat Utah, warten ab 1. Februar die Snowboard-, Freestyle- und Freeski-Weltmeisterschaften, Österreich ist mit 28 Startern dabei. Die ersten Medaillen werden am Freitag im Snowboard Cross vergeben.

In Park City geht die 13. Snowboard-WM in Szene. Es ist nach 2015 (Kreischberg) und 2017 (Sierra Nevada) die dritte, die zugleich mit den Titelkämpfen im Freestyle-Skiing ausgetragen wird. 1300 Teilnehmer aus 36 Nationen sind in 15 Bewerben rund um Salt Lake City, Austragungsort der Winterspiele 2002, unterwegs. Die Bewerbe finden in drei Orten – Park City, Deer Valley und Solitude – statt.

Österreich war 2017 mit vier Gold- und zwei Silbermedaillen beste Snowboard-Nation, die Latte liegt also hoch. Benjamin Karl, 33, könnte mit dem fünften Gold Boarder-Geschichte schreiben.

Während mit der Tschechin Ester Ledecká die Topfavoritin fix fehlt – sie gibt der Ski-WM in Åre den Vorzug –, ist auch das Antreten von Big-Air-Olympiasiegerin Anna Gasser ungewiss. Die Kärntnerin hat sich Mitte Jänner in Laax eine Knöchelverletzung zugezogen, die WM-Titelverteidigerin musste deshalb ihren Start bei den X-Games absagen. Heute will sie erstmals wieder auf das Board steigen und sich einem Belastungstest unterziehen. „Ich werde zuerst einmal ganz normal fahren, dann auch kleinere Sprünge probieren. Nur wenn das schmerzfrei funktioniere, habe „ein WM-Start Sinn“.

Karl, eine Medaillenbank

Gasser, 27, würde im Freestyle sicher für Medaillen sorgen. Der Big-Air-Bewerb der Snowboarder steht am Mittwoch (6. Februar) auf dem Programm. Aber auch Boarder-Veteran Karl hat bei der WM ein Husarenstück im Visier. Gelingt dem vierfachen Weltmeister ein weiterer Titelgewinn, wäre der Niederösterreicher der erste männliche Snowboarder, der fünf WM-Goldmedaillen gewonnen hat. Neben Karl hat es bisher nur der kanadische Raceboarder Jasey-Jay Anderson ebenfalls auf vier WM-Titel gebracht.

Karl hat seit 2009 bei fünf Weltmeisterschaften in Serie Edelmetall gewonnen, es ist eine einzigartige Erfolgsbilanz mit vier Goldenen, zwei Silbernen und einer Bronzenen. 2017 hat aber Teamkollege Prommegger beide Parallelbewerbe jeweils vor Karl gewonnen. Dank eines weiteren Goldes von Gasser und Ulbing hat der ÖSV damit in Utah in vier Snowboardbewerben Titelverteidiger am Start.

„Wir haben im Weltcup überall Podestplätze geschafft. Daher ist es auch bei der WM unser Ziel, in allen drei Sparten um die Medaillen mitzufahren“, konkretisierte Snowboard-Chef Christian Galler das Ziel. Beim Big Air und beim Slopestyle werde natürlich viel davon abhängen, ob Gasser schmerzfrei starten könne. (red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 30.01.2019)