Die Kälte jedes Rennsports

Schladming/Rauris. Der tragische Skiunfall, der Ulrike Maier bei der Damenabfahrt in Garmisch-Partenkirchen das Leben gekostet hat, ist 25 Jahre her. Unvergessen bleiben die Salzburgerin, das Schicksal ihrer Familie, die Streitereien in der Schuldfrage und die daraufhin unaufhaltsam besser werdende Sicherheit entlang aller Skipisten.

Am Samstag wird ihrer in Rauris gedacht, in ihrem Pinzgauer Heimatort wird eine Piste nach ihr benannt. Die Ulli-Maier-Strecke – sie trainierte am Kreuzboden – soll im Zuge eines Gottesdienstes um 14 Uhr gesegnet werden. Maier, zweifache Super-G-Weltmeisterin, war am 29. Jänner 1994 in Garmisch-Partenkirchen gegen eine auf der Piste befindliche Zeitmessvorrichtung geschleudert und dabei tödlich verletzt worden.

Auch die aktuellen Damenrennen in Garmisch-Partenkirchen sorgten für Unruhe, denn es schlug die Schattenseite des Rennsports in Oberbayern zu. Die Schweizerin Michelle Gisin erlitt schwere Knieverletzungen wie auch ÖSV-Ass Cornelia Hütter. Am schlimmsten erwischte es Federica Sosio. Die Italienerin zog sich einen Schien- und Wadenbeinbruch zu, auch für die 24-Jährige ist die Saison vorbei.

Die Sicherheitsdiskussion wird zwar laufend geführt, handfeste Resultate lassen aber auf sich warten. Selbst die simpel klingende Forderung nach Einheitsanzügen aus dickerem Material scheint nicht realisierbar. „Ich glaube schon, dass sich eine Menge getan hat“, meinte FIS-Renndirektor Atle Skårdal. „Es gibt ständig Entwicklung, etwa wie viele Netze man aufstellt oder die Qualität der Sicherheitsinstallationen.“

Doch gleichzeitig bleiben wichtige Punkte offen, die Entzerrung des zu dichten Kalenders, Einführung des Airbags etc. Athletensprecherin Tina Weirather wiederholte die Forderung nach einem dickeren Anzug: „Jeder, der sich mit Rennanzügen beschäftigt, weiß, dass das eineinhalb Sekunden ausmacht. Wenn man eineinhalb Sekunden langsamer ist, sinkt die Verletzungsgefahr.“

Hannes Reichelt hatte dieses Thema beim FIS-Kongress im Mai in Griechenland aufgebracht – und war abgeblitzt. „Ich habe der FIS vorgeschlagen, dass wir dickere Anzüge mit anderen Schnitten und Protektoren bekommen aus einem Einheitsmaterial. Aber passiert ist nichts“, erklärte Reichelt, laut dem die Sportler mehrheitlich dafür plädiert hätten. In den FIS-Gremien sei der Widerstand zu groß gewesen. Eine geschlossene Front für das neue Gewand gibt es aber unter den Athleten nicht.

Kritisch sieht auch Andreas Puelacher einen Anzug, der für alle gleich ist. „Ich bin nicht für die Einheitspartie“, sagt der ÖSV-Trainer. „Wenn man alles einheitlich macht, gibt es keine Weiterentwicklung.“ Von einer Airbag-Vorschrift halte er ebenso wenig. „Man muss dem Athleten auch Eigenverantwortung übertragen.“

Also wird weitergefahren

Hinzu kommt die Befürchtung, dass sicherheitstechnische Neuerungen automatisch einen langsameren, weniger interessanten Sport bedeuten würden. Das sei, um den Weltcup bei Partnern gewinnbringend zu verkaufen, nicht förderlich. „Dann kommen wir langsamer hin, dann sagt die FIS wieder, wir müssen schneller werden“, orakelte Puelacher. „Die FIS will spektakuläre Bilder zeigen. Das alles in Einklang bringen, das ist, glaube ich, relativ schwer.“

Sportler, Trainer, Herstellerfirmen, Funktionäre, Veranstalter, Vermarkter und Medien – all ihre unterschiedlichen Ziele auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen kommt der Quadratur des Kreises gleich. Also wird weitergefahren. Trotz aller Mahnungen und mahnenden Beispiele. (red./fin)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 30.01.2019)