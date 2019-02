Mikaela Shiffrin: Die unbeschwerte Medaillenjagd

Maribor/Wien. Läuft alles nach Plan, wird Mikaela Shiffrin mit zwei Siegen im Gepäck zur Ski-WM nach Åre reisen. Am Freitag hat sie in Maribor den Riesentorlauf gewonnen, ex aequo mit der Slowakin Petra Vlhová zwar, aber trotz eines Patzers im Schlussteil, der knapp eine halbe Sekunde gekostet hat. Alles andere als ein weiterer Sieg in ihrer Paradedisziplin Slalom (10/13 Uhr, live in ORF eins), zugleich das letzte Damenrennen vor den Titelkämpfen in Schweden, wäre jedenfalls eine Überraschung.

Zumal die 23-jährige US-Amerikanerin ausgeruht scheint. Auf die Speedrennen in Garmisch-Partenkirchen hat die Allrounderin ebenso verzichtet wie auf jene in St. Anton (letztlich abgesagt), zwei Abfahrten in Cortina d'Ampezzo, die sie ursprünglich bestreiten wollte, ließ sie kurzerhand aus.

Last-Minute-Entscheidungen

Auch was das WM-Programm angeht, hat sie Lehren aus der Vergangenheit gezogen. Vor den Olympischen Spielen im Vorjahr hatte sich Shiffrin selbst als Medaillenkandidatin in allen fünf Disziplinen in Spiel gebracht, in den Wochen vor Pyeongchang hatte der gnadenlos dichte Weltcupkalender aber seinen Tribut gefordert. In Südkorea machten ihr dann das Wetter und die Neuansetzung der Rennen einen Strich durch die Rechnung. Sie schaffte es nur noch in drei Bewerben anzutreten, holte immerhin Gold (Riesentorlauf) und Silber (Kombination), ging ausgerechnet in ihrer Paradedisziplin Slalom allerdings leer aus (4.).

Shiffrin hat gelernt, dass sich Erfolg bei einem Großevent nicht planen lässt, auch nicht für eine so dominante Läuferin wie sie. „Es gibt Dinge, die du nicht kontrollieren kannst, Dinge, die du nicht vorhersehen und auf die du dich nicht vorbereiten kannst. Dann ist es besser, einfach loszulassen“, erklärte der Skistar gegenüber der US-Nachrichtenagentur AP.

Das Programm in Åre will also wohlüberlegt sein. Riesentorlauf (14. 2.) und Slalom (16. 2.) in der zweiten WM-Woche sind fix eingeplant. Super-G (5. 2.) und Kombination (8. 2.) aber nicht definitiv, obwohl sie in beiden Disziplinen im Weltcup schon gewonnen hat. Ein Abfahrtsstart (10. 2.) ist unwahrscheinlich.

„Es wird eine Entscheidung sein, die wir in letzter Minute treffen“, sagt Shiffrin und verweist auf ihr Team rund um Mutter Eileen, Skitrainer Mike Day und Fitnesscoach Jeff Lackie. „Es hängt auch davon ab, wie die Rennen vor der WM laufen. Und wie groß meine Energie ist. Um die größte Chance auf Medaillen zu haben, muss ich sicherstellen, dass ich in meinen besten Disziplinen stark bin.“

Vonn tritt endgültig ab

So könnte Shiffrin mit dem Sieg im WM-Slalom der erste Skiprofi überhaupt werden, der bei vier Weltmeisterschaften in Folge Gold in derselben Disziplin gewonnen hat. Räumt sie in Schweden darüber hinaus auch noch in anderen Disziplinen ab, könnte sie am Ende der WM die höchstdekorierte US-amerikanische Rennläuferin bei Großveranstaltungen sein. Derzeit hält sie bei sieben Medaillen, die aktuellen US-Rekordhalter Bode Miller und Lindsey Vonn halten bei elf bzw. zehn Stück Edelmetall.

Noch am Freitagabend erklärte die 34-jährige Vonn, ihre Karriere nach der WM endgültig beenden zu wollen. „Mein Körper brüllt mich an zu stoppen, und es ist Zeit, dass ich auf ihn höre“, schrieb die 82-fache Weltcupsiegerin.

Von einer Staffelübergabe im US-Team will Shiffrin aber nichts wissen. „Lindsey war sicher der größte Star im US-Rennlauf für längere Zeit. Aber ich hatte schon Erfolge bevor sie bereit war, zurückzutreten, es fühlt sich also nicht wirklich wie eine Staffelübergabe an“, hatte sie schon vor Vonns Ankündigung erklärt.

RIESENTORLAUF MARIBOR

1. Mikaela Shiffrin (USA) 2:31,31 Min.

1. Petra Vlhová (SVK) 2:31,31

3. Ragnhild Mowinckel (NOR) +0,93 Sek.

Weiters: 4. Holdener (SUI) +1,29 5. Hector (SWE) +1,50 6. Hansdotter (SWE) +1,66 7. Bassino (ITA) +1,71 8. Hrovat (SLO) +2,39 9. Worley (FRA) +2,40 10. Lysdahl (NOR) +2,62 12. Truppe (AUT) +2,89 14. Haaser (AUT) +2,97 15. Schild (AUT) +3,09 16. Brem (AUT) +3,10 22. Liensberger (AUT) +3,76.

Gesamtweltcup (nach 25 Rennen): 1. Shiffrin 1594 2. Vlhová 998 3. Holdener 687.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 02.02.2019)