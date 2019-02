Im hohen Norden schürfen die Skistars nach Edelmetall

Die Ski-WM in Åre wirft ihren Schatten bis nach Garmisch (Herren) bzw. Marburg (Damen). Heute wird der ÖSV die Nominierungen bekannt geben, echte Härtefälle sind diesmal nicht zu erwarten. Die Herren fielen wetterbedingt um die Generalprobe in der Abfahrt um, damit wird die interne Qualifikation nach Schweden verlegt. Die letzte Chance auf ein WM-Ticket bietet sich im heutigen Riesentorlauf (10.30/13.30 Uhr, live ORF eins). Bei den Damen beschloss der Slalomsieg von Mikaela Shiffrin den letzten Testlauf.

Hirscher führt die Riege an

Marcel Hirscher ist Anführer und Sieggarant in der rot-weiß-roten Mannschaft. Insgesamt neun WM-Medaillen nennt der 29-Jährige sein Eigen, bei den letzten drei Weltmeisterschaften nahm er jeweils zwei goldene sowie eine silberne mit nach Hause. Diesmal werden es maximal zwei Stück Edelmetall sein, denn der Jungvater verzichtet auf Kombination (2017 Silber) sowie Teambewerb und wird voraussichtlich erst am 13. Februar die Reise nach Åre antreten. Der überlegene Triumph beim Nightrace in Schladming hat pünktlichst vor den Titelkämpfen Hirschers letzte Selbstzweifel beseitigt, die perfekte Abstimmung scheint gefunden. Mit fünf Saisonsiegen ist der Annaberger nicht nur im Slalom Favorit auf die Titelverteidigung, auch im Riesentorlauf hat er seine Form mit vier Erfolgen unter Beweis gestellt.

In den Technikbewerben darf sich neben Hirscher auch der zweifache Saisonsieger Marco Schwarz Chancen ausrechnen, Manuel Feller verfügt erwiesenermaßen ebenfalls über einen schnellen Schwung – wenn er es denn ins Ziel schafft. Michael Matt fährt aktuell zwar seiner Bestform hinterher, vor einem Jahr hat er mit Olympiabronze seine Qualität aber schon unter Beweis gestellt.

Das Speedteam trachtet nach dem Ende der Durststrecke in der Abfahrt. In der Königsdisziplin firmiert Michael Walchhofer als bislang letzter österreichischer Weltmeister und dessen Triumph liegt bereits 16 Jahre zurück. 2017 eroberte Max Franz immerhin Bronze, in Åre aber fehlt der Kärntner wegen eines Fersenbeinbruchs. Somit ruhen die Hoffnungen auf Wengen-Sieger Vincent Kriechmayr und Matthias Mayer, der nach seinen goldenen Olympia-Sternstunden (2014 Abfahrt, 2018 Super-G) nun endlich auch bei einer WM anschreiben will.

Evergreen Hannes Reichelt kennt das Gefühl der Goldmedaille um den Hals vom Super-G 2015. Otmar Striedinger, Daniel Danklmaier und Christian Walder rittern um den letzten Platz. Die härtesten Konkurrenten sind der Schweizer Abfahrtsweltmeister Beat Feuz, Streif-Sieger Dominik Paris aus Südtirol oder Aksel Lund Svindal.

Tempo der ÖSV-Damen

Anna Veith, Cornelia Hütter, Stephanie Brunner oder Katharina Gallhuber sind nur einige der Ausfälle, die das ÖSV-Damenteam in Åre zu verkraften hat. Und dennoch sind die Aussichten im Speedbereich rosig: Nicole Schmidhofer, Überraschungsweltmeisterin im Super-G 2017, hat in dieser Saison wie Ramona Siebenhofer und Stephanie Venier (2017 Abfahrtssilber) auch erstmals im Weltcup triumphiert. In der Abfahrt wurden die letzten drei Rennen jeweils gewonnen, das nährt die Hoffnung auf eine Nachfolgerin für Elisabeth Görgl, die 2011 als letzte Österreicherin den WM-Titel in der schnellsten Disziplin gewann. Titelverteidigerin Ilka Stuhec aus Slowenien hat sich ebenso wie die italienische Olympiasiegerin Sofia Goggia nach Verletzungspause zurückgemeldet.

In den Technikbewerben müssten Katharina Liensberger oder Bernadette Schild zwei Traumläufe auskommen, wäre jeder Podestplatz eine echte Sensation. Der letzte Weltcupsieg im Riesentorlauf liegt schon fast drei Jahre, im Slalom über vier Jahre zurück. Die letzten Goldenen datieren von Veith (RTL 2015) und Marlies Schild (Slalom 2011), dafür erwies sich bislang die Kombination als Medaillenbank: Seit 1991 stand stets zumindest eine Österreicherin auf dem Podest.

Große Abschiede

Aksel Lund Svindal, 36, wird nach der WM seine Karriere beenden, das hat er vor wenigen Tagen stilgerecht im Smoking in Kitzbühel verkündet. In Åre hat der stets sympathische und faire Norweger vor zwölf Jahren mit zwei Titeln (Abfahrt, Riesentorlauf) die ersten ganz großen Sternstunden seiner Karriere gefeiert, hier möchte er nun in den Speedrennen auch den goldenen Schlusspunkt setzen. Dafür hat er zuletzt sein lädiertes Knie geschont und sogar auf die letzte Chance auf den noch fehlenden Abfahrtssieg auf der Streif verzichtet.

Die WM wird auch für Lindsey Vonn die Abschiedsvorstellung werden, denn das Knie der US-Speedqueen mag nach schweren Verletzungen ebenfalls nicht mehr. Sieben WM-Medaillen (zweimal Gold) umfasst die Sammlung der 34-Jährigen und soll zum Abschied erweitert werden. Die Jagd auf Ingemar Stenmarks Weltcuprekord von 86 Siegen hat der US-Star dafür schweren Herzens abgehakt.

Im Blickpunkt

Es könnte die WM von Mikaela Shiffrin werden. Erst 23 Jahre jung, kann die US-Amerikanerin im Slalom als erste Läuferin seit der Deutschen Christl Cranz in den 1930er-Jahren das vierte Gold holen – viermal in Folge hat ebenfalls nur Cranz in der Kombination triumphiert. In Riesenslalom (2017 Silber) und Kombination ist Shiffrin ein Siegertipp, auch in Super-G und vielleicht sogar Abfahrt könnte sie starten – dass sie auch dort gewinnen kann, hat sie im Weltcup bewiesen. Als bislang Einzige hat die Schwedin Anja Pärson WM-Titel in allen fünf Disziplinen vorzuweisen.

Ester Ledecká wird nach ihrem sensationellen Doppel-Gold bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang im Blickpunkt stehen. Die FIS zwang die Tschechin diesmal zur Entscheidung, denn Snowboard- und Ski-WM finden zeitgleich statt. Das Multitalent optierte für Åre, hat in dieser Saison in Super-G und Abfahrt Platz acht bzw. elf als bestes Resultat zu Buche stehen.

Stunde der Exoten

Sie geben jeder Ski-WM das besondere Flair: Die Rekordzahl von 77 Nationen haben für diese Ski-WM genannt. Während Albert Popow in Kitzbühel und Schladming aufgezeigt hat und Bulgarien von der ersten WM-Medaille träumen lässt, steht für Starter aus schneefremden Ländern wie Haiti, Madagaskar oder Osttimor ganz klar die Teilnahme im Vordergrund.

Den ewigen WM-Medaillenspiegel führt übrigens Österreich mit 95 Gold-, 99 Silber- und 92 Bronzemedaillen klar vor den beiden anderen klassischen Skinationen Schweiz (64/68/59) und Frankreich (44/50/34) an. ?





ERGEBNIS (Maribor) NATION ZEIT

1. Mikaela Shiffrin (USA)1:42,60

2. Anna Swenn-Larsson (SWE)0,77

3. Wendy Holdener (SUI)1,15

4. Frida Hansdotter (SWE)1,34

5. Petra Vlhova (SVK)1,70

6. Bernadette Schild (AUT)2,11

7. Kristin Lysdahl (NOR)2,37

8. Chiara Costazza (ITA)2,65

9. Katharina Truppe (AUT)2,67

10. Christina Geiger (GER)2,72

("Die Presse", Print-Ausgabe, 03.02.2019)