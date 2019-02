Skifliegen:Erster Saisonsieg für Polen Kamil Stoch

Der Pole Kamil Stoch hat am Sonntag im dritten Skiflug-Weltcupbewerb in Oberstdorf seinen ersten Saisonsieg gefeiert. Der Großschanzen-Olympiasieger setzte sich 5,3 Punkte vor dem Russen Jewgenij Klimow und 7,8 vor seinem Teamkollegen Dawid Kubacki durch. Stefan Kraft landete als bester ÖSV-Springer an der siebenten Stelle, er verbesserte sich im Finale um drei Ränge.

Eine leichte Verbesserung gelang im zweiten Durchgang auch Michael Hayböck als 14. und Daniel Huber als 23. Der Vortages-Siebente Philipp Aschenwald konnte wegen einer gebrochenen Schuhschnalle nicht zum ersten Durchgang antreten. Weltcup-Spitzenreiter Ryoyu Kobayashi fiel nach Halbzeitführung auf den neunten Platz zurück.

(APA)