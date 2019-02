Alice Schwarzer kontert Moser-Pröll: "Sie lügen"

Alice Schwarzer hat in einem offenen Brief Österreichs ehemaliges Ski-Aushängeschild Annemarie Moser-Pröll der Lüge bezichtigt. Schwarzer habe Anfang der 1970er-Jahre der damaligen aktiven Rennläuferin keine Briefe geschickt, wie von dieser jüngst behauptet. "Ich jedenfalls weiß, dass Sie lügen", schrieb Schwarzer.

Deutschlands bekannteste Feministin stößt sich an einer Behauptung, die Moser-Pröll in der Vorwoche in einem Interview mit der "Tiroler Tageszeitung" aufstellte. "Als ich 1971 an die Weltspitze fuhr, bekam ich jedes Monat von Alice Schwarzer einen Brief. Sie suchte Prominente, damit sie in Sachen Gleichberechtigung unterstützt wird", erklärte die 62-fache Weltcupsiegerin dort. Es ist eine Aussage, die Moser-Pröll in ähnlichem Wortlaut übrigens schon 2013 in der "Kleinen Zeitung" getätigt hatte.

Eine Richtigstellung sei für Schwarzer unumgänglich. "Sie lügen einfach zu dreist", schrieb die 76-Jährige. Und weiter: "Denn erstens ist es nicht meine Art, 'Prominenten' zu schreiben, damit sie meine Sache unterstützen. Und zweitens und vor allem war ich 1971 ganze 28 Jahre alt, lebte in Paris und hatte gerade erst gelernt, dass man Feminismus mit F schreibt. Und außerdem kannte ich Sie überhaupt nicht."

In der Frage der Missbrauchsvorwürfe im Österreichischen Ski-Leistungssport der Vergangenheit hatte Moser-Pröll erst kürzlich wieder betont, dass ihr keine Fälle bekannt seien. Schwarzer ("Sie kennen sicherlich die Volksweisheit: Wer einmal lügt ...") zog das in Zweifel: "Sie aber wollen von alldem nichts gewusst und auch nie etwas gemerkt haben. Und Ihnen selber ist sowieso nie etwas passiert. Wenn das wirklich so wäre, das wäre schön. Für Sie."

(APA)