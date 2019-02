FIS-Präsident Kasper: "In Diktaturen ist es einfacher für uns"

Gian Franco Kasper hat am Rande der am Dienstag beginnenden Ski-WM in Åre dem Schweizer "Tages-Anzeiger" ein aufsehenerregendes Interview gegeben. Die Zukunft olympischer Winterspiele sieht der 75-Jährige in erster Linie in Diktaturen. Diese könnten "solche Veranstaltungen mit links durchführen, die müssen nicht das Volk befragen", erkärte Kasper in Anspielung auf regelmäßig scheiternde Volksbefragungen. "Es geht um den Sport. Wo er stattfindet, ist in gewisser Weise sekundär."

Kasper spielte im Interview auch den Eingriff der Menschen in den Bau von Skipisten herunter. In Peking, wo 2022 die nächsten Winterspiele stattfinden, sei "schon alles gefällt, das ist kein Problem. China hat ein riesiges Gebirge, dort hat es jetzt eine Schneise. Warum sollen die Millionen Menschen in Peking nicht auch Zugang haben zu einem Skigebiet?" Kasper sieht zudem "keinen Beweise" für eine globale Erwärmung: "Wir haben Schnee, zum Teil sehr viel."

(red.)