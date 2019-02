Super-G: Silberne Freude ohne Hundertstelsuche

Vincent Kriechmayr hat Österreich am zweiten Tag der Ski-WM in Åre die erste Medaille beschert. Der Oberösterreicher fuhr im Super-G hinter dem Italiener Dominik Paris zu Silber, zeitgleich mit dem Franzosen Johan Clarey. „Ich bin irrsinnig stolz, dass ich das geschafft habe, es war nicht leicht“, erklärte der 27-Jährige und verwies auf das wellige Gelände und die diffuse Sicht. Matthias Mayer und Hannes Reichelt hatten wie einige andere Läufer mit der „interessanten Kurssetzung“ (Kriechmayr) ihre Probleme und schieden aus. WM-Debütant Daniel Danklmaier belegte den 20. Rang.

Mit dem knappen Rückstand von neun Hundertstel haderte Kriechmayr nicht. „Die brauche ich nicht zu suchen, ich weiß, wo ich sie verloren habe“, sagte der Mühlviertler mit Blick auf seine beiden Fehler. „Keiner ist fehlerfrei runtergekommen, auch Dominik nicht. Deshalb überwiegt die Freude, ich habe auf jeden Fall Silber gewonnen und nicht Gold verloren.“

Åre bleibt damit ein guter Boden für Kriechmayr, der dort vergangenen März im Weltcupfinale sowohl Super-G als auch Abfahrt gewonnen hatte. In dieser Saison folgte in Wengen sein vierter Weltcupsieg, der erste bei einem Abfahrtsklassiker. Zuletzt in Kitzbühel schrammte er nach einem Husarenritt noch am Podest vorbei, landete zum dritten Mal in diesem Winter auf dem undankbaren vierten Platz. Das Risiko sucht Kriechmayr ganz bewusst, wie er einmal erklärt hat: „Mir ist klar geworden, Runterfahren allein funktioniert bei mir nicht, ich muss das letzte Hemd riskieren. Natürlich passieren da Fehler, aber nur so kann ich schnell sein.“

Ruhepol Bauernhof

Kriechmayr gilt im Skizirkus als bodenständiger, bescheidener Typ, der sich dennoch kein Blatt vor den Mund nimmt. Er schätzt die Balance zwischen dem Leben auf und abseits der Skipisten. „Gerade im Spitzensport ist der Grad zwischen Verbissenheit und Lockerheit ein sehr schmaler“, betont der 27-Jährige, dass man auch über sich selbst lachen können müsse. „Das Wichtigste ist, nicht den Humor zu verlieren, auch wenn man Misserfolge hat.“

Seinen persönlichen Ruhepol hat Kriechmayr am elterlichen Bauernhof in Gramastetten. Dieser umfasst 30 Hektar Fläche, zehn Hektar Wald und rund 70 Stück Rindvieh der Rasse Charolais. Sein zweieiiger Zwillingsbruder Rafael bestellt die Wirtschaft, er selbst hilft aus, wann immer möglich. „Da muss ich nicht denken, nur arbeiten“, erzählt er. „Das schärft wieder den Blick für die wichtigen Dinge im Leben.“

Voller Fokus ohne Handy

Auch die Begeisterung fürs Skifahren liegt in der Familie. In den Wintermonaten half der Vater als Skilehrer in Obertauern aus, der junge Vincent, benannt nach dem berühmten Maler van Gogh, übersiedelte mit. Schon mit zehn Jahren war für ihn klar, dass er Rennfahrer werden würde, deshalb ging er ins Internat. Über die Skihauptschule in Windischgarsten und später die Skihandelsschule in Schladming gelang 2010 der Sprung in den Weltcup, damals lag der Fokus noch auf dem Riesentorlauf. „Ohne die Unterstützung meiner ganzen Familie wäre das nicht möglich gewesen.“

Umso größer war deshalb Kriechmayrs Freude, das silberne Highlight nun gemeinsam mit den Eltern und dem ebenfalls nach Åre gereisten Fanklub feiern zu dürfen. „Das freut mich irrsinnig, dass ich ihnen mit der Medaille eine Wiedergutmachung für den Aufwand gegeben habe.“ Vom Public Viewing bei ihm zu Hause hat Kriechmayr nichts mitbekommen, wie er gestand: „Mein Handy habe ich im Appartement gelassen. Ich bin hier zum Skifahren, nicht zum Handyschauen.“ In der Abfahrt am Samstag wartet bereits die nächste Medaillenchance. „Die kann ich jetzt wesentlich entspannter angehen.“

("Die Presse", Print-Ausgabe, 07.02.2019)