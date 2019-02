Erfolgskurs auf Doppelspur verloren

Åre. Im Glanz von Olympia-Gold erstrahlt Ester Ledecká bei der WM in Åre noch nicht. Vor einem Jahr begeisterte das Multitalent aus Tschechien in Pyeongchang und triumphierte sowohl auf dem Snowboard im Parallel-RTL als auch auf Ski im Super-G. Eine Wiederholung dieses Kunststücks bei den diesjährigen Titelkämpfen war ausgeschlossen, denn die FIS zwang sie mit der zeitgleichen Ansetzung der Snowboard-WM in Park City wie jener der Alpinen zur Entscheidung. Ledeckás Ansuchen um eine Verschiebung blieb erfolglos, sie musste sich also entscheiden: Die Wahl fiel auf Ski.

„Es ist aus meinem Innersten gekommen. Aber ich bin überzeugt, richtig entschieden zu haben“, erklärte die 23-Jährige nach dem ersten Abfahrtstraining am Dienstag. Dieses hatte mit einem Sturz ins Fangnetz geendet – am selben Tag hätte sie in den USA ihren Parallel-Titel verteidigen können. Der Super-G verlief für die Olympiasiegerin nur unwesentlich besser. Mit 2,80 Sekunden Rückstand auf Siegerin Mikaela Shiffrin belegte Ledecká im Klassement den 27. und drittletzten Platz. Danach überkamen sie die Emotionen. „Ich habe es ins Ziel geschafft, das war das Wichtigste“, sagte sie dem tschechischen Fernsehen. „Der große Vorteil ist: Jetzt bin ich wieder in der Position, nur noch überraschen zu können.“ Die Olympia-Sensation habe die Erwartungen, auch die ihres Trainers Tomas Bank, zu groß werden lassen, erklärte sie. „Vielleicht realisiert Tomas jetzt, dass ich mehr Erfahrung brauche und ihr Journalisten, dass ich sie noch nicht habe.“

Mit eisernem Willen

Tatsächlich hat Ledecká erst im Dezember 2016 im Weltcup ihr Debüt auf Ski gegeben, insgesamt lediglich 32 Rennen absolviert. Zum Vergleich: Die nur zehn Tage ältere Shiffrin ist bereits 151-mal an den Start gegangen. Um ihr unbestrittenes Talent voll auszuspielen, wäre eine Festlegung auf eine Sportart wohl vonnöten, doch den einfachsten Weg ist die Athletin aus Prag sowieso noch nie gegangen. Ohne diesen eisernen Willen hätte es allerdings auch das Olympia-Wunder nicht gegeben. Vier Jahre zuvor war Ledecká mit schweren Rückenbeschwerden in Sotschi am Snowboard gestartet, danach wurde ein schwerer Bandscheibenvorfall diagnostiziert. Ärzte und Physiotherapeuten gaben ihr eine 50-prozentige Heilungschance, legten ihr das Karriereende nahe. Doch sie kämpfte stattdessen mit stundenlangen Rehaübungen für ihren Traum.

Auch im Streit mit dem tschechischen Verband bewies Ledecká Ausdauer, drohte mit Nationenwechsel und setzte letztlich ihre Forderungen und den neuen Kopfsponsor durch. „Ich bin immer noch die Gleiche und immer noch mit dem gleichen Team von fünf Leuten unterwegs“, betonte sie nun in Åre. Doch die Aufmerksamkeit und damit die Belastung, allen voran die mentale, sind nach dem Triumph in Pyeongchang unbestritten andere. Dennoch hat Ledecká an der Doppelgleisigkeit festgehalten, im Snowboard scheint das besser zu funktionieren, wie Sieg und Podestplatz im Dezember beweisen.

Auf Ski aber sind in diesem Winter erst zwei Top-Ten-Resultate zu verbuchen. „Es ist viel passiert seit Olympia“, bekannte ihr Trainer, der Spannungen dementierte. Vielmehr macht der Bruder des Ex-Rennläufers Ondrej Bank Verunsicherung nach den jüngsten Stürzen für die durchwachsenen Leistungen verantwortlich. Vom Potenzial der 23-Jährigen ist er nach wie vor überzeugt. „Rang acht in Cortina vor 14 Tagen sollte ihr das bewusst machen“, so Bank. Auch der Olympia-Sieg sei keinesfalls Zufall gewesen. „Natürlich hat sie auch Glück gehabt, aber das braucht es für den Sieg. Sie ist großartig gefahren.“ In der Abfahrt am Sonntag möchte Ledecká endlich wieder daran anknüpfen, Rang 16 im zweiten Training war ein erster Schritt.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 07.02.2019)