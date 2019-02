Plan B: Zwei Abfahrten am Sonntag

?re. Alles ist möglich: Das ist das Motto vor dem wichtigsten Abfahrtswochenende dieses Winters. Alles steht aber unter einem denkbar schlechten Stern, starke Schneefälle und Wind könnten am Samstag Spielverderber sein. Am Sonntag gibt es ein kleines Zeitfenster, ehe am Nachmittag laut Prognosen wieder der Wind als Spielverderber droht.

Das im Programm für heute vorgesehene Damen-Training (10.30 Uhr) wurde bereits gestrichen, nur für ein Speed-Event bleibt Zeit: das Herren-Rennen (12.30 Uhr). Am Sonntag sind die Damen mit ihrem WM-Lauf dran (12.30 Uhr). Vermutlich kommt aber Plan B zum Tragen: Zwei Abfahrten am Sonntag – die Damen um 10.30 Uhr, die Herren um 12.30 Uhr; und sie hätten in diesem Fall Vorrang. Wird das Damenrennen also nicht pünktlich gestartet, wird frühzeitig verschoben. Soweit die graue, nein: schneeweiße Theorie.

Weil die Herren erneut nicht vom Abfahrtsstart trainieren konnten, wird die WM-Abfahrt nur vom Super-G-Start wegführen. Es fehlen rund 25 Fahrsekunden im oberen Teil, Hannes Reichelt kostet das ein Schmunzeln. „Dort oben treibt es eh nur die 100-Kilo-Bröckerln hinunter“, meinte er süffisant, „meine Chancen werden dadurch nicht geringer“.

Super-G-Weltmeister Dominik Paris hat auf stark verkürzter Strecke mit 52,54 Sekunden die Trainingsbestzeit für die WM-Abfahrt in Åre erzielt. Der Südtiroler lag vor den Franzosen Johan Clarey (+0,10 Sek.) und Brice Roger (0,19). Bester Österreicher war Vincent Kriechmayr (0,28) als Siebenter vor Matthias Mayer (0,35). Hannes Reichelt (0,49) folgte als drittbester ÖSV-Läufer auf Rang zwölf. Die WM-Entscheidung in der Königsdisziplin ist für Samstag (ab 12.30 Uhr, live ORF eins) geplant, sofern das Wetter mitspielt.

Mayer, Kriechmayr, Reichelt und Striedinger kämpfen übrigens gegen eine schwarze Serie an. Seit 2003 (Michael Walchhofer) gab es kein Abfahrtsgold mehr für Österreich. (fin/smej)

