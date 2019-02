Auf legendären Schweizer Spuren

Åre. Als Titelverteidigerin war sie nach der Absage von Mikaela Shiffrin die logische Favoritin und Wendy Holdener wurde dieser Rolle gerecht. Exakt 30 Jahre nach ihrer legendären Landsfrau Vreni Schneider hat die 25-Jährige als erste Schweizerin wieder den WM-Titel in der Kombination erfolgreich behauptet. Die nach der Abfahrt führende Ramona Siebenhofer landete als beste Österreicherin vier Hundertstel hinter dem Podest auf dem undankbaren vierten Platz, womit die stolze Serie der ÖSV-Damen in der WM-Kombination ihr Ende fand: Seit 1991 hatte es jeweils zumindest eine Medaille gegeben. Franziska Gritsch zeigte als Achte auf, Christina Ager wurde 17., Ricarda Haaser schied im Slalom aus.

Holdeners Erfolg war von langer Hand geplant: Die 25-Jährige tastete sich vergangenen März beim Weltcupfinale in Åre schon einmal an die Abfahrtsstrecke heran, zwei Starts in Cortina im Jänner und die drei WM-Trainings genügten offenbar zur Gewöhnung an die langen Ski. Auch im Weltcup hat sie zwei ihrer drei Siege in der Kombination gefeiert. Gut möglich, dass sie zwischen den Durchgängen ein Schläfchen gehalten hat, das ist nämlich Teil ihres Erfolgsgeheimnisses. „Damit du ein wenig runterkommst, damit du alles etwas lockerer anschaust“, wie sie erklärt.

Aufgewachsen in Unteriberg im Kanton Schwyz eiferte Holdener in jungen Jahren auf Ski ihren beiden älteren Brüdern nach. Gerade als sie in der Saison 2010/11 ihre ersten Weltcuppunkte eingefahren hatte, wurde beim drei Jahre älteren Kevin Krebs diagnostiziert. Die Krankheit des Bruder nahm ihr die Unbekümmertheit, kurzweilig auch die Freude am Sport. Inzwischen kann Holdener über diese schwierige Phase ihres Lebens sprechen, scheut sich nicht mehr vor ihren Tränen. „Ich weiß nicht, was geschehen wäre, wenn es anders gewesen wäre. Man weiß auch nicht, was Kevin gemacht hätte – ob er noch immer Ski fahren würde. Niemand weiß es.“ Der Bruder ist wieder gesund und inzwischen ihr Manager, die Schwester darf sich ab sofort zweimalige Weltmeisterin nennen.

Wenn die Ersten die Letzten sind

62 WM-Medaillen, 15 in Gold hat Österreich in der Kombination geholt, die Herren dürften am Montag die letzte Chance auf einen Ausbau dieser Bilanz vorfinden. Denn beim FIS-Council am kommenden Mittwoch in Åre scheint die Abschaffung zugunsten eines Parallelevents beschlossene Sache, für die WM 2021 in Cortina ist das neue Format bereits fix eingeplant. Ein ähnlicher Antrag für Olympia 2022 soll demnächst an das IOC ergehen.

Einstmals feierte der Alpinsport 1936 in Garmisch-Partenkirchen mit einem Kombinationsbewerb seine olympische Premiere. Über die Jahrzehnte ist von der Idee in Abfahrt und Slalom den kompletten Skifahrer zu küren, allerdings wenig übrig geblieben. Nicht umsonst verzichten mit Shiffrin und Marcel Hirscher die besten Allrounder bei der WM auf die Kombination und untermauern damit wie das magere Weltcupprogramm mit zwei Bewerben die ins Bodenlose gefallene Wertigkeit der Disziplin.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 09.02.2019)