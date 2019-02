Hollywood statt Skizirkus Vonns letzter Arbeitstag

Åre. Heute gibt es keine Ausweichstrecken mehr, keine Hintertür – die Karriere ist vorbei. Lindsey Vonn lässt sie mit der Abfahrt (12.30 Uhr, live ORF1) bei der Ski-WM in Åre ausklingen. Wie viele Operationen die 34-jährige Amerikanerin, die seit November 2000 im Weltcup unterwegs war und 82 Siege erringen konnte, über sich ergehen lassen musste, daran kann sie sich gar nicht mehr erinnern.

Olympia-Gold 2010, zweimal Weltmeisterin 2009, viermal Gesamtweltcupsiegerin, Siege sowohl in der Abfahrt, Super G, RTL als auch Slalom – nur eine Bestmarke bleibt ihr fern, wenngleich sie doch so nah gekommen war: Ingemar Stenmark bleibt mit 86 Erfolgen noch die Nummer 1 im Weltcup. Noch, denn viele wähnen Mikaela Shiffrin, Vonns Nachfolgerin, auf direktem Kurs, diese Marke zu knacken.



Wunsch: Kinder kriegen. Pläne, wie es denn nun weitergehen wird, hat Vonn längst zuhauf angesammelt. „Am Abend werde ich feiern. Und Vollgas geben. Mit viel Red Bull und viel Wodka“, verriet sie. Am Montag wird sie mit der Familie zurück in die USA fliegen – und dann das Leben nach der Skikarriere starten. Dem Skisport wolle sie „sicher nicht“ verbunden bleiben. „Meine Knie sind kaputt. Ich habe keine Knorpel, keinen Meniskus. Ich habe neben vielen Medaillen noch mehr Platten und Schrauben.“

Ein Trainerjob oder eine Tätigkeit für ihre Skifirma Head sei für sie unvorstellbar. „Das würde mich traurig machen. Ich brauche eine Pause“, sagte Vonn. Erst nach ein paar Jahren werde sich diese Haltung vielleicht ändern. Aber wer weiß, vielleicht sei sie dann Mutter und habe ganz andere Aufgaben zu bewältigen. Nach fast zwei Jahrzehnten als Rennfahrerin im Rampenlicht habe das Privatleben Vorrang. Vonn ist mit Eishockey-Profi P.K. Subban (NHL, Nashville Predators) liiert. Die Zielsetzung hielt Vonn nicht lang hinterm Berg: „Ich werde jetzt nicht davonrennen und schwanger werden, aber es ist etwas, auf das ich mich sehr freue. Ich hoffe, dass ich eines Tages mit meinen Kindern Skifahren kann.“

Das Adrenalin im Spitzensport werde sie auf jeden Fall vermissen. Den Speed, den Nervenkitzel vor dem Rennstart. Diesen Kick, aber sonst nichts. Um jedoch in gewisser Weise neue Quellen diesbezüglich anzuzapfen, respektive zu erschließen, wagt sich Vonn auf ein neues Terrain. „Etwas mit einem Film, ich werde eine Produzententätigkeit übernehmen“, deutete sie an. Es ist ein Film mit Wrestling-Ikone Dwayne „The Rock“ Johnson, Vonn zieht es also nach Hollywood.

Ihren Sponsoren Red Bull und Under Armour bleibe sie treu, sie werde nun „Business Woman“, sich auch in der Beautybranche verwirklichen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 10.02.2019)