Norwegische Skifestspiele

Das WM-Fieber hat Åre doch noch erreicht. Tribüne und Zielbereich waren zur Herren-Abfahrt am Samstag endlich randvoll, obwohl Wind, Nebel und Schneefall Veranstalter und Fans bis zur Mittagszeit um das Rennen hatten zittern lassen. Hauptverantwortlich für die würdige Kulisse waren die Norweger, die in Scharen aus dem nahen Nachbarland gekommen waren, um Aksel Lund Svindal zu verabschieden. Im letzten Rennen seiner Karriere kam der 36-Jährige auf verkürzter Strecke dem goldenen Happy End sehr nah, am Ende fehlten nur zwei Hundertstel auf den sechsten WM-Titel. Es wäre nicht Svindal, hätte er nach dem Abschwingen und Blick auf die Anzeigetafel nicht trotzdem gejubelt und sich im tosenden Applaus des Publikums feiern lassen.

Auf dem Thron des Führenden weilte immerhin Svindals Landsmann und bester Freund Kjetil Jansrud – und machte bereitwillig Platz. So saßen die beiden fortan gemeinsam dort, huldigten sich bei den Einspielungen auf der Videowall gegenseitig und ließen damit jedes Mal den Geräuschpegel hochschnellen. „Mit Aksel in seinem letzten Rennen auf dem Podest zu stehen, ist fast wie im Märchen“, sagte Jansrud und auch Svindal haderte nicht mit dem knappen Ergebnis: „Zwei Hundertstel hin oder her, ich habe den Moment genossen. Åre fühlte sich heute sehr Norwegisch an. Es war eine lange, großartige Reise. Ich bin glücklich mit meiner Entscheidung und werde sie morgen nicht bereuen.“



Die Ärzte widerlegt. Im Weltcup waren Jansrud und Svindal unzertrennlich, sie teilten sich Zimmer, Trainer und Skifirma. Die beiden Wikinger kennen sich seit gemeinsamen Jugendtagen im Sportgymnasium Oppdal, in den ersten Jahren stand Svindal seinem drei Jahre jüngeren Teamkollegen noch helfend zur Seite. Inzwischen hat Jansrud das nicht mehr nötig, sondern mit 22 Weltcupsiegen, Olympia-Gold im Super-G 2014 und drei Kristallkugeln seine eigene Erfolgsgeschichte geschrieben. Zudem hat er dem Routinier den ersehnten Abfahrtssieg auf der Streif (2015) voraus. Dass er nach zweimal Silber nun auch bei der WM ganz oben angekommen ist, schien vor knapp drei Wochen fast undenkbar. Im Abfahrtstraining in Kitzbühel brach sich der 33-Jährige zwei Finger. Zu sechs Wochen Pause rieten damals die Ärzte, Jansrud war anderer Meinung – und behielt recht.

Seinen starken Willen bewies der Mann aus Südnorwegen schon als Kind, als er auch bei Temperaturen bis zu -30°C auf dem Hügel hinter dem Haus seinem großen Idol Kjetil-Andre Aamodt nacheiferte. Vater Jan achtete dabei streng auf eine saubere Technik, denn Tempo könne der Junior auch später noch aufnehmen, so das Motto. Nicht zufällig zeigte Jansrud deshalb früher in den technischen Disziplinen auf, eroberte 2010 Olympia-Silber im Riesentorlauf. Doch auch er blieb in seiner Karriere von Rückschlägen nicht verschont, nach Materialrevolution und Kreuzbandriss (2013) hat er sich von seiner früheren Paradedisziplin abgewendet und trumpft stattdessen mit Geschwindigkeit auf.

Ähnlich wie Svindal lebt auch Jansrud Bodenständigkeit und Bescheidenheit vor, gibt in gutem Deutsch erfrischend ehrliche Interviews. Wer das Duo gemeinsam erlebt, merkt sofort, dass die gegenseitige Wertschätzung eine echte ist, keiner dem anderen seine Erfolge neidet. „Obwohl Aksel unsere Galionsfigur ist, hatte ich nie das Gefühl, in seinem Schatten zu stehen“, bekannte Jansrud einmal. Er selbst ist vielseitig interessiert, blickt über den Skisport hinaus. So erzählte er der Zeitung „Aftonposten“, er hätte gern bei Albert Einstein Maus gespielt, „um zu sehen, wie dieses Gehirn funktioniert“. Den Rad-Dopingsünder Lance Armstrong hingegen würde er nur deshalb treffen wollen, „um ihm die heftigste Ohrfeige überhaupt zu verpassen“.



Kriechmayrs verrücktes Rennen. Als Dritter jubelte Vincent Kriechmayr über seine und Österreichs zweite Medaille bei dieser WM. „Ich bin sehr glücklich, es war ein verrücktes Rennen“, sagte der Super-G-Zweite und bezeichnete es als Riesenehre, mit Svindal auf dem Podest zu stehen. „Aksel war der dominierende Speedfahrer der letzten 15 Jahren, ich habe viel von ihm gelernt.“ Wegen des dichten Schneefalls sei die Piste extrem langsam gewesen („So etwas bin ich noch nie gefahren“), er habe versucht keinen Meter herzuschenken. „Es war eine meiner besten Fahrten hier, umso schöner, dass es für eine Medaille reicht.“ Die Feier muss jedoch bis nach der Kombination am Montag warten.

Matthias Mayer fehlten als Fünftem 32 Hundertstel auf das Podest, der zweimalige Olympiasieger muss weiter auf seine erste WM-Medaille warten. Hannes Reichelt hatte die Nummernvergabe geschwänzt, um statt als Erster als 45. ins Rennen zu gehen. Nach verpatzter Fahrt landete der ÖSV-Routinier jedoch nur auf Rang 29 und war gerade einmal fünf Hundertstel schneller als Otmar Striedinger, der beim Zielsprung zu Sturz kam und als 31. über die Linie rutschte. Der Kärntner blieb zum Glück unverletzt.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 10.02.2019)