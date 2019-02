Chinas Bemühungen um die Wettbewerbsfähigkeit auf Ski

Åre. Noch fahren Chinas Skifahrer fast unbemerkt vom öffentlichen Radar. Spätestens in drei Jahren, bei den Olympischen Spielen 2022 in Peking, aber werden sie nicht nur in der Heimat in den Fokus rücken. Auf dem Weg dorthin ist die Ski-WM in Åre ein wichtiger Schritt, je vier Damen und Herren sind nach Schweden angereist. Im Riesentorlauf profitierten die Läuferinnen von der Absage der Qualifikation, die WM-Bühne erwies sich angesichts der Rückstände von weit über zehn Sekunden jedoch als zu groß. Die männlichen Kollegen verpassten schon den Aufstieg, 2021 wartet in Cortina die nächste Standortbestimmung.

„Wir schauen, wie sich das Team bei dieser WM schlägt und definieren dann die nächsten Schritte“, erklärt eine führende Betreuerin aus dem Team China, die ihren Namen lieber nicht in der Zeitung lesen will, der „Presse“ in Åre. Über die Kooperation mit dem österreichischen Skiverband schwärmt sie dafür in höchsten Tönen: „Sie waren sehr hilfsbereit und haben uns viel Unterstützung geboten.“ Auch Markus Gutenbrunner ist auf ÖSV-Empfehlung zum chinesischen Verband gekommen, seit 2017 fungiert der frühere Konditionstrainer von Anna Veith als Chefcoach.

Jeder kennt Geschichten über Chinas Einstellung zum Spitzensport, die harte Selektion schon in frühester Kindheit. Auch Gutenbrunner hat zum Amtsantritt ein Auswahlcamp veranstaltet, zu genau möchte die chinesische Betreuerin aber nicht darüber reden. Skifahrtechnik, Erfahrung und physische Konstitution seien in die Bewertung eingeflossen, die Rekrutierung noch nicht abgeschlossen. „Wir erwarten, dass noch bessere Athleten zu uns stoßen werden“, so ihre verheißungsvolle Ankündigung.

Unter Gutenbrunners Leitung wurde auch der Aufbau des Speedteams forciert, denn im Gegensatz zu dieser WM möchte man 2022 in allen Disziplinen antreten. Der Oberösterreicher arbeitet mit dem A-Kader, ihm zur Seite gestellt sind ein Assistent und zwei Serviceleute aus Österreich sowie vier chinesische Trainer – und ein Übersetzer. Zwar würde Gutenbrunner ein paar Worte Mandarin beherrschen, „aber die Sprache ist nicht einfach“, erklärt die chinesische Betreuerin lachend, und dass auch die Athleten Englisch lernen.

Interesse und Wissen wachsen

Der Nachfrage, ob China erst mit dem Zuschlag für Winter-Olympia das Interesse am Skirennsport entdeckt hat, widerspricht die Gesprächspartnerin. Das Alpinteam bestehe schon seit den 1950er-Jahren, 2022 verleihe den Ambitionen nun einfach mehr Nachdruck. „Jetzt wollen wir viel besser werden“, betont sie. Auch immer mehr Landsleute wüssten sich für den Sport zu begeistern, selbst einen chinesischen Skihersteller hält sie in Zukunft nicht für ausgeschlossen. „Viele Firmen haben sich schon mit europäischen Unternehmen ausgetauscht.“

Ein Ski-Highlight erwartet China im kommenden Jahr mit dem olympischen Weltcup-Testlauf. In Yanqing, 90 km nordwestlich von Peking, wird gerade das Xiaohaituo Resort aus dem Berg geschlagen, wo 2022 um Medaillen gefahren wird. FIS-Renndirektor Markus Waldner weiß nach den Erfahrungen in Pyeongchang um die „enorme Herausforderung“, die ihn und die vermittelten Experten erwartet. „Es heißt, die Chinesen lernen schnell. Aber dann kaufen sie 30 Pistenraupen, haben aber keine Fahrer dafür“, nennt der Südtiroler der „Presse“ ein Beispiel und ist auf unangenehme Fragen gefasst. „In Korea war schon viel Wind, in China wird es noch mehr sein.“

Das Wetter hat auch in Sölden den geplanten ersten Weltcupstart der chinesischen Olympia-Kandidaten zunichtegemacht, stattdessen soll die Premiere nächste Saison erfolgen. Für 2022 ist eine gute Performance das Ziel, von Medaillen will die Betreuerin aus China nicht sprechen. „Wir hoffen auf ein Wunder, aber wir kennen natürlich die Voraussetzungen.“

("Die Presse", Print-Ausgabe, 15.02.2019)