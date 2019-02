WM-Mission fern der großen Bühne

Åre. Es war eine kleine WM in der WM, als sich am Donnerstag 120 Läufer der Qualifikation für den heutigen Riesentorlauf (14.15/ 17.45 Uhr, live, ORF eins) stellten. Es sind Athleten aus Nationen wie Israel, Ghana oder Haiti, die man gemeinhin nicht mit dem Skisport und zum Teil nicht einmal mit Schnee in Verbindung bringt, die in Duved, einige Kilometer außerhalb von Åre, an den Start gehen. Die 45. Ski-WM rühmt sich mit der Rekordzahl von 76 Teilnehmerländern, die allerwenigsten davon aber werden die große Bühne der Titelkämpfe auf dem Åreskutan sehen, denn nur die besten 25 der Qualifikation schaffen es dorthin.

Auch in Duved schaut kurz eine schwedische Kindergruppe vorbei, sonst ist wenig WM-Glanz zu bemerken. So bietet sich die Gelegenheit mit den Teilnehmern Lift zu fahren, der alte Schlepplift verläuft gleich neben der Piste. Die isländische Fan-Abordnung hat sich gut erkennbar in Stellung gebracht, die Kleidungswahl der iranischen Fraktion gleich daneben überrascht trotz milder Temperaturen von fünf Grad doch ein wenig. Auffallend ist die lockere Stimmung, im Ziel unterhalten sich die Athleten verschiedenster Nationen miteinander.

254 m Höhenunterschied hat der Hamrebacken zu bieten, zum Vergleich: Auf der WM-Strecke sind 420 m mit bis zu 69 Prozent Gefälle zu bewältigen. Den Auftakt in Duved machen Namen, die Europacup-Erfahrung mitbringen, ein Simon Breitfuss Kammerlander, Bolivianer mit Tiroler Wurzeln, hat sich sogar schon im Weltcup auf der Streif versucht. Doch je höher die Nummer, desto größer die Schwierigkeiten mit dem vergleichsweise einfachen Hang.

Den ersten Lauf beschließt der bekannteste aller Ski-Exoten: Hubertus von Hohenlohe erreicht mit über 15 Sekunden Rückstand das Ziel. Doppelt so viel weist Jean-Pierre Roy aus Haiti auf. Er ist einziger Starter und zugleich Verbandspräsident seines Landes, seine Mission hat mit der gefahrenen Zeit aber ohnehin nichts zu tun. „Ich möchte Haiti auf der Weltbühne präsentieren“, betont der 55-Jährige auch, dass er der einzige Großvater bei der WM ist.

Nach dem Erdbeben 2010 beschloss der in Paris lebende IT-Profi, seinem Geburtsland mit mehr als finanziellen Spenden zu helfen. Seither tourt er auf eigene Kosten um die Welt, die WM in Schweden ist seine fünfte. Als „Sunday skier“ bezeichnet er sich im Gespräch mit der „Presse“ und berichtet vom Quali-Sieg gegen Jamaika in Vail 2015. Diesmal fällt der interne „Cool Runnings Cup“ jedoch aus, der Kollege aus der Karibik fehlt in Åre. Die großen Stars sind hingegen alle da und bestätigen Roy auf seinem Weg. „Felix Neureuther hat mich um ein Foto gefragt. Er weiß, wer ich bin und was ich für mein Land tue.“ (swi)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 15.02.2019)