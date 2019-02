Nordische WM: Gold, Royals und Familienbusiness

Seefeld ist ab Mittwoch das Epizentrum des nordischen Sports. Dann hebt die 52. WM für Skispringer, Langläufer und Kombinierer an, zum zweiten Mal nach 1985 in den Tiroler Bergen. Erstmals seit längerer Zeit sind für das ÖSV-Team Medaillen in allen Sparten möglich. Verbandspräsident Peter Schröcksnadel hält „drei bis vier Stück“ in 22 Entscheidungen für realistisch.

Stefan Kraft ist der Star des Aufgebots, er tritt als zweifacher Titelverteidiger in den Skisprungbewerben in Innsbruck (Großschanze) sowie Seefeld (Normalschanze) an. Der Gewinner von 15 Weltcupbewerben ist allerdings in Österreich noch sieglos. Die Skispringerinnen um Daniela Iraschko-Stolz, die sich erstmals auch im Teambewerb messen werden, sowie die Kombinierer mit den jeweils zweifachen Saisonsiegern Mario Seidl und Franz-Josef Rehrl wollen auch dazu beitragen, dass Österreich in der Medaillenbilanz sechs Stück wie 1999 bei der Heim-WM in Ramsau (1-2-3) erreicht. Nicht zu vergessen ist Langläuferin Teresa Stadlober – gewinnt sie WM-Edelmetall, wäre sie aus der Spur ihres Vaters, Alois, getreten, der 1999 Staffel-Gold erobert hat.

Tirol freut sich wenige Monate nach Kletter- und Rad-WM auf einen weiteren Höhepunkt, der dem Tourismus Zuwächse bescheren soll. Seefeld verfügt über 8100 Gästebetten, die Olympia-Region weist 15.000 auf. Sie ist während der Titelkämpfe ausgebucht. Der ÖSV erwartet 200.000 Zuschauer. Auch die Königspaare aus Norwegen und Schweden haben ihren Besuch ankündigen lassen.

Die ÖSV-Bestmarke von Oslo 2011 mit sieben Gold-, zwei Silber- und einer Bronzemedaille bleibt aber gewiss unerreicht. Es wäre auch keine Überraschung, würde Norwegen die WM am 3. März nach dem 50-km-Langlauf der Herren zum elften Mal in Folge als Nummer eins des Medaillenspiegels abschließen. (fin)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 16.02.2019)