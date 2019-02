Norwegische internationale Meisterschaften

Seefeld. Norwegens Loipenstars Marit Bjørgen und Petter Northug sind nicht mehr unterwegs. Auch im Skisprungsektor fehlt ein klarer Überflieger, selbst in der Kombination sind die Zeiten, in denen Felix Gottwald, Hannu Manninen oder der Deutsche Johannes Rydzek alles in Grund und Boden gelaufen haben, längst vorbei. Die nordische WM in Seefeld sucht also neue Superstars.

Nimmt man den bisherigen Saisonverlauf als Maßstab, können die neuen „Skikönige“ wohl nur erneut aus Norwegen kommen. Mindestens drei Titel muss man holen, um diese Krönung zu erleben. Dafür kommen normalerweise nur Langläufer infrage, die jeweils bis zu sechs Rennen absolvieren, da aber nun auch die Kombinierer vier Titelchancen besitzen, steigen deren Chancen. Und die Beispiele Rydzek und Jason Lamy Chappuis (FRA), der 2013 in Val di Fiemme dreimal triumphiert hat, zeigen, dass sie diese zu nutzen wissen.

Einer, der an die Spitze laufen könnte, ist Jarl Magnus Riiber. Der 21-Jährige gewann in dieser Saison, wie und wann er es wollte. Zehn Siege hat er errungen, seit Anfang Februar hat der Athlet aus Oslo auch schon den Gesamtweltcup in der Tasche. Angesichts der Olympia-Erfahrung von Pyeongchang, da blieb er im Vorjahr bis auf Team-Silber ohne Edelmetall, bleibt er bescheiden: „Ich möchte einmal im Einzel gewinnen. Das wäre eine große Sache für mich.“

Im Langlauf führt an Therese Johaug keine Loipe vorbei. Die 30-Jährige und Johannes Klæbo dominierten das Feld. Johaug, die erstmals nach ihrer Dopingsperre wieder bei einem Großereignis startet, dürfte außer dem Sprint und dem Teamsprint alle vier weitere Wettbewerbe bestreiten und gewinnen. Sie ist in Langstreckenrennen in diesem Winter ungeschlagen. Das Gefühl, Skikönigin der WM zu sein, kennt die 30-Jährige bereits. In Falun 2015 gewann sie drei Titel.

Klæbo ist seit Olympia allen bekannt, er verließ Südkorea mit drei Goldenen. Nach seinem Tour-de-Ski-Sieg traut man dem 22-Jährigen sogar alle sechs WM-Starts zu. Ob er dem Erwartungsdruck, auch an sich selbst, standhält?

Die Last der Skispringer

Vier Titelchancen haben auch die Skispringer. Da ist die Weltspitze derart kompakt, dass ein einziger Fehler diesen Medaillentraum beenden kann. Kaum vorstellbar, dass ein Springer derart konstant über die so unterschiedlichen Bakken in Innsbruck und Seefeld kommt, dass ihm drei Siege gelingen. Ryōyū Kobayashi aus Japan gilt im Einzel neben dem Polen Kamil Stoch als Favorit. Er ist im Team und Mixed aber von seinen Teamkollegen abhängig. Auch Stefan Kraft, er wurde in Lahti Doppelweltmeister, wird nach dem Tief wieder einiges zugetraut.

Alexander Stöckls Team hat aber Chancen, wichtige Erfolge beizutragen, damit Norwegen seine Stellung als Großmacht im nordischen Sport wahrt. Das norwegische Königspaar, Harald V. und Sonja, ist bereits in Seefeld, sie werden Hymne und Jubelchöre ihrer Landsleute oft zu hören bekommen. Norges Skiforbund wird wohl zum elften Mal in Folge als Nummer eins des Medaillenspiegels glänzen. Der Rekord scheint aber unantastbar: 20 Medaillen (elfmal Gold, viermal Silber, fünfmal Bronze) waren es in Falun 2015. (fin)

AUF EINEN BLICK Im ewigen Medaillenspiegel der nordischen Skiweltmeisterschaften ist Norwegen die unangefochtene Nummer eins. Die Skandinavier führen dieses Ranking mit 151-mal Gold, 127-mal Silber und 121-mal Bronze überlegen vor Finnland (82/92/86) an. Die erste Medaille der Norweger in Seefeld wird zugleich die 400. insgesamt sein. Österreich (26/25/30) nimmt im Medaillenspiegel den sechsten Rang ein. Bei der WM in Lahti 2017 gab es durch Stefan Kraft zweimal Gold zu bejubeln.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 21.02.2019)