Verdacht auf Kreuzbandriss bei Schwarz

ÖSV-Herren-Rennsportleiter Andreas Puelacher hat im ORF-TV-Interview den Verdacht des Kreuzbandrisses bei Marco Schwarz geäußert. "Es schaut so aus, aber hoffen wir, dass es nicht so schlimm ist", sagte Puelacher. Die MRI-Untersuchung soll noch am (heutigen) Abend in Innsbruck durchgeführt werden.

Puelacher erklärte, dass die Pistenpräparierung in Ordnung gewesen sei, man sich aber die Frage stellen könne, ob man so einen Sprung bauen müsse. "Man landet nicht mehr im Steilen." Er wolle aber keine Schuldzuweisungen machen.

Nach Marco Schwarz ist auch Hannes Reichelt nicht ohne Blessur durch den Super-G gekommen. Der Salzburger fädelte im oberen Streckenabschnitt bei einem Tor ein, stürzte vornüber und krachte ins Netz. Reichelt fuhr selbstständig ins Ziel ab, berichtete aber über Schmerzen im linken Unterschenkel und klagte über zahlreiche schmerzhafte Stellen am Körper. Er erlitt zudem ein Schleudertrauma.

Die Bestzeit im Speed-Teilbewerb der Kombi ging an den Schweizer Mauro Caviezel vor dem Oberösterreicher Vincent Kriechmayr (0,06 Sek). Es folgen Pinturault (0,16), der jetzt die Topchance auf die kleine Kristallkugel in dieser Disziplin hat, der Tiroler Romed Baumann (0,85) und der Italiener Riccardo Tonetti (0,88). Der WM-Überraschungszweite Stefan Hadalin mischt als Achter (1,00) ebenfalls noch gut mit (Stand nach 48 Läufern).

Marcel Hirscher hatte in seinem ersten Speedrennen seit dem Weltcupfinale im März 2018 in Aare 1,83 Sekunden Rückstand, mit einem guten Slalom und bei guter Piste ist aber sogar der Sprung in die Top 5 noch möglich. Christopher Neumayer hat 1,42 Rückstand, Daniel Danklmaier 1,95 und Johannes Strolz 2,07. Matthias Mayer fuhr kurz vor dem Ziel an einem Tor vorbei, bestritt den Kombi-Super-G wie andere Speedfahrer aber nur als Training für das Spezialrennen am Samstag. So auch u.a. Hannes Reichelt, der mit Nummer 60 kam.

(APA)