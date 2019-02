Ein Österreicher erobert Kanada

Marco Rossi begeistert Eishockeyfans in Kanadas Hauptstadt Ottawa. Für seinen Klub, die Ottawa 67's, ist er einer der Topscorer, das Play-off-Ticket in der Ontario Hockey League ist längst gebucht. Rossi, 17 und aus Feldkirch, hat aber längst ein noch höheres Ziel: Er will in naher Zukunft in der National Hockey League (NHL) spielen und den Spuren von Thomas Vanek (Detroit Red Wings) folgen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 24.02.2019)