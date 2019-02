Silber stimmt den Adlerhorst versöhnlich

Österreichs Skispringer sind um eine große Last befreit. Stefan Kraft, Michael Hayböck, Daniel Huber und Philipp Aschenwald sprangen im Teambewerb in Innsbruck zu WM-Silber.

Auf dem Bergisel sprangen die Athleten von Cheftrainer Andreas Felder (930,9 Punkte) allen Zweifeln und Kritikern vor einer irritierend hageren Kulisse davon. Den Weg zum Titel versperrte ihnen just ein Landsmann, denn die vom Kleinwalsertaler Werner Schuster betreuten Deutschen (987,5) feierten nach dem Triumph im Großschanzeneinzel den zweiten deutlichen Goldcoup. Bronze sicherte sich Japan (920,2).

Die Bestätigung für Felder

Nicht nur für die ÖSV-Adler, auch für Felder, 56 und im Zentrum der Kritik, ist dieses Edelmetall eine Befreiung. Der Tiroler hatte sich immer wieder schützend vor die Seinen gestellt, da er überzeugt davon war, dass „unsere Arbeit in die richtige Richtung geht“. Vor allem war es Felder ein Anliegen, dass seine Springer ihre Selbstverständlichkeit wieder erlangen. Skispringen brauche Geduld und Geschick, vor allem Vertrauen in Automatismen und Material. Das hat Felder mit der Medaille geschafft.

Ob aber auf der Normalschanze am Freitag die nächste Landung auf dem Podest gelingt? Falls ja, haben sich alle Trainerdiskussionen endgültig erledigt.

Werner Schusters Leisten

Deutschlands Skispringer wähnten sich nach Markus Eisenbichlers Gold und Karl Geigers Silber bereits im Hoch. Doch noch eine Goldene sollte am Sonntag folgen. Die Schützlinge des Vorarlbergers Werner Schuster teilen sich in Seefeld ein Zimmer, und auch ihr „Doppelschlag“ hat Schusters Bilanz veredelt, der mit Saisonende nach Stams zurückkehren will.

Er führte die DSV-Adler seit 2007 zu Teamolympiagold in Sotschi 2014, Andreas Wellinger zu Olympiagold 2018, Severin Freund 2015 und jetzt Eisenbichler zu WM-Ehren. Dazu Skifluggold und Gesamtweltcupsieg, nur der Tourneesieg („Damit muss ich leben“) wollte in seiner Ära partout nicht gelingen. Schuster, 49, ist trotzdem einer der erfolgreichsten Trainer am Schanzentisch.

Es wurden Parallelen zur WM 1999 in Ramsau wach. Damals jubelten auch zwei DSV-Adler über einen Doppelsieg: Martin Schmitt gewann vor Sven Hannawald. Es war der Beginn eines Schanzenhypes. Jetzt sorgt mit Eisenbichler ein 27-jähriger Polizist für Aufsehen, quasi als neuer Ordnungshüter am Schanzentisch. „Da waren immer Schlaglöcher in seiner Karriere drin, bei ihm war die Straße wirklich nicht geteert“, lächelte Schuster noch bei der ersten Medaillenfeier, bei der seine Springer alle Physiotherapeuten und Serviceleute auf Weißbier einluden. Die Zimmerrechnung dürfte nach Teamgold gesalzener ausgefallen sein, der Kleinwalsertaler quittierte das gelassen. „Da kann Deutschland stolz sein, solche Sportler zu haben, als Vorbilder.“

Ein flotter „Schuhplattler“

Dabei war ihre Vorgeschichte nicht einfach. Schuster strich Eisenbichler, der 2012 nach einem Trainingssturz fast im Rollstuhl gelandet war, aus dem Teamkader für Pyeongchang. Der Siegsdorfer war frustriert, das Silber der Kollegen war die reinste Pein. Trotzdem feierte er sie mit einem Schuhplattler im „Deutschen Haus“.

Schuster sagt, er kenne kein anderes „Stehaufmännchen“ wie Eisenbichler. Er habe so viele Niederlagen eingesteckt. „Er hat gesagt, ihr kriegt mich nicht klein. Er ist ein extremer Typ. Er hat immer wieder eigene Ideen – man könnte es auch als Hirnfürze bezeichnen. Da braucht man auch Geduld.“

Aber jetzt, mit ihm hier zu stehen nach diesen elf Jahren als DSV-Cheftrainer und Weltmeister zu Eisenbichler zu sagen, gleiche durchaus einem Märchen. Es sei aber auch ein Verdienst eines Norwegers, plauderte Schuster genüsslich im Augenblick des Triumphes auch ein Interna aus. Ex-Skiflugweltmeister Roar Ljøkelsøy ist für „Eisei“ als (privater) Co-Trainer ein vollkommen neuer Ruhepol.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 25.02.2019)